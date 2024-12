Pix bate recorde diário com 252,1 milhões de transações

O recorde anterior havia sido registrado em 6 de dezembro deste ano, com 250,5 milhões de transações - (crédito: Divulgação)

Às vésperas do Natal, o Banco Central (BC) informou ontem que o Pix bateu novo recorde ao contabilizar 252,1 milhões de transações financeiras em um único dia — a última sexta-feira. Segundo a autoridade montária, essas operações movimentaram R$ 162,9 bilhões. O recorde anterior havia sido registrado em 6 de dezembro deste ano, com 250,5 milhões de transações.

"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", airma o BC em nota.

Durante 2023, as transferências de recursos e os pagamentos feitos por meio do Pix totalizaram R$ 17,18 trilhões, concentrando 39% das transações financeiras naquele ano, uma alta de 75%.

Apenas quatro anos após o seu lançamento, o Pix já é o meio de pagamento mais difundido entre os brasileiros. O serviço de pagamento instantâneo criado pelo BC é usado por 76,4% da população. Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pela autarquia.

De acordo com o levantamento, o Pix é amplamente usado por brasileiros de ambos os sexos, de todas as classes sociais e nas cinco regiões do país.