Uma franquia para chamar de sua: saiba como escolher o modelo certo de negócio

O setor de franquias no Brasil tem se destacado como um dos pilares da economia nacional, apresentando um crescimento notável mesmo em momentos de instabilidade econômica. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das franquias cresceu 12,9% no terceiro trimestre de 2024, totalizando R$ 70,2 bilhões. Esse crescimento se deve, em grande parte, à resiliência desse modelo de negócio, que se mostrou eficaz em diferentes setores, incluindo entretenimento, alimentação e serviços.

Em 2023, as franquias geraram receitas totais de R$ 211 bilhões, com uma elevação de 14,3% em relação ao ano anterior. A projeção é de que o setor continue em ascensão, com expectativas de crescimento de 5,5% em operações e 10% em faturamento para 2024. Esse panorama atrai cada vez mais empreendedores em busca de uma alternativa mais segura para iniciar uma empresa.

Abrir uma franquia oferece uma série de vantagens que podem tornar essa empreitada bastante atraente. Entre elas, destaca-se a certeza de que o modelo de negócio já foi testado e aprovado no mercado, o que reduz consideravelmente os riscos associados ao empreendedorismo. Os franqueados têm ao seu dispor o suporte contínuo da franqueadora, abrangendo treinamento operacional, marketing e assistência na gestão do negócio. Esse respaldo é especialmente valioso para aqueles que estão iniciando sua jornada no mundo empresarial. Além disso, o reconhecimento da marca, que já possui uma reputação consolidada, pode ajudar a atrair clientes de maneira mais rápida e eficiente do que um negócio independente.

Outro ponto positivo do modelo de franchising é a economia de escala. Os franqueados frequentemente conseguem acessar preços mais competitivos para suprimentos e equipamentos, resultado do poder de compra coletivo da rede. Isso pode se traduzir em margens de lucro mais elevadas. De acordo com estatísticas, os negócios franqueados tendem a ter taxas de falência menores em comparação com empresas independentes, em parte devido à estrutura de suporte e à experiência acumulada pelas franqueadoras ao longo do tempo.

Além disso, esse setor, no Brasil, é bastante diversificado, com opções que vão desde franquias de baixo custo, com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, até marcas que exigem investimentos na casa dos milhões, permitindo que investidores de diferentes perfis financeiros tenham acesso a oportunidades viáveis.

Segmentos

O setor de serviços tem se destacado pelo seu crescimento significativo nos últimos meses. O atendimento ao cliente, vendas e prestação de serviço apresentaram aumento notável, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reportando uma elevação de 1,1% na demanda por serviços em outubro em comparação a setembro. Esse crescimento também foi observado nas franquias da área, que registraram um avanço de 12,3% no terceiro trimestre, de acordo com dados da ABF.

Vinicius Barreto, especialista do setor e vice-presidente da vertical de Scale Up, aponta que esse crescimento reflete uma mudança importante no comportamento do consumidor, que busca soluções mais práticas, especializadas e de alta qualidade. "Para quem deseja investir nesse modelo, é essencial apostar em processos bem estruturados, suporte eficaz ao franqueado e um portfólio de serviços que atenda às necessidades do mercado", observou.

Outro segmento que se destacou foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que cresceu acima da média geral do setor no terceiro trimestre de 2024, mantendo-se entre os que mais avançaram no franchising. Dados da ABF mostram que essa área registrou um crescimento de 12,7%, com o faturamento subindo de R$ 14,209 bilhões para R$ 16,009 bilhões. Enquanto isso, a média de crescimento do setor de franquias foi de 12,1% no mesmo período, e o número de operações nesse recorte aumentou em 3%.

Esse franchising tem atraído consumidores e investidores, impulsionadas por inovações tecnológicas, maior conscientização sobre bem-estar e uma crescente busca por qualidade de vida. A ABF aponta que a ampliação da demanda por serviços personalizados, a popularização de tratamentos acessíveis e o aumento do interesse em soluções integradas de beleza e saúde são fatores que contribuíram para os resultados positivos. O setor não apenas demonstra resiliência, mas também oferece oportunidades significativas para empreendedores que desejam participar de um mercado dinâmico em constante evolução.

Confiança

Ao comentar sobre o desempenho do mercado de franquias como um todo, o presidente da ABF, Tom Moreira Leite, disse que o trimestre de resultados positivos sustentou a curva de crescimento do modelo de negócio, com destaque para um consumidor mais aberto e confiante. "Vários indicadores macroeconômicos contribuíram para esse cenário, que agora se apresenta de forma mais disseminada. O consumo fortalecido tende a impulsionar as operações e o franchising está preparado para atender a esse movimento, com os aprimoramentos adotados nos últimos anos em seus processos e na digitalização. Mantemos boas expectativas tanto para o quarto trimestre, com Black Friday e Natal, quanto para o ano de maneira geral."

Segundo especialistas, o interesse crescente por abrir uma franquia no Brasil reflete não apenas um desejo de empreender, mas também uma busca por segurança em um modelo de negócios que se mostra estável e prover suporte ao investidor. É necessário, no entanto, que os futuros franqueados estejam cientes tanto das vantagens quanto dos desafios dessa jornada, para que possam planejar adequadamente sua entrada nesse mercado promissor. Com um planejamento estratégico, dedicação e compreensão das dinâmicas do franchising, os investidores têm a oportunidade de construir negócios de sucesso em um setor que continua a se expandir e se fortalecer a cada ano.