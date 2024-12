Confira o passo a passo para criar uma franquia do zero

Quando uma empresa está caminhando bem e o empresário tem interesse em abrir novas unidades, optar pela ampliação por meio de franchising pode ser uma boa ideia. Um dos pontos positivos, ao se pensar em multiplicar o empreendimento, é que os custos podem ser diluídos com os franqueados. É necessário, porém, uma avaliação criteriosa, pois a criação de uma franquia demanda atenção, tornando-se um processo extenso e robusto e que demanda preparo.

Em 2023, o número de operações de franquias brasileiras subiu 26,3%, chegando a 2.175 unidades, de acordo com pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). "Embora tenhamos muito espaço para avançar, começamos a notar uma maior maturidade dos planos de algumas franquias brasileiras. De forma geral, notamos um planejamento mais cuidadoso, a busca por consultoria, capacitação e até o entendimento de que se trata de um processo de mais médio e longo prazos. Essa postura, ainda mais depois dos anos difíceis da pandemia, trouxe frutos importantes, especialmente nas marcas que se consolidam no nosso país e lá fora", avaliou o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

Para Vinicius Barreto, especialista no setor e vice-presidente da vertical de Scale Up do Ecossistema 300 Franchising, o crescimento das franquias no Brasil reflete uma mudança significativa no comportamento do consumidor, que busca cada vez mais soluções práticas, especializadas e de alta qualidade. "Para quem deseja investir nesse modelo, é fundamental apostar em processos bem estruturados, suporte eficiente ao franqueado e um portfólio de serviços que atenda às demandas do mercado. Com planejamento estratégico e inovação, tem o potencial de se destacar como um dos segmentos mais promissores nos próximos anos", comentou.

Transformar uma empresa em franquia é um processo estratégico que exige planejamento, organização e atenção a detalhes jurídicos e operacionais. O primeiro passo é avaliar se o modelo de negócio da empresa é replicável. Isso significa garantir que os processos, produtos ou serviços possam ser padronizados e reproduzidos em diferentes locais sem perda de qualidade. Se o funcionamento do negócio depender exclusivamente do empresário ou de conhecimentos muito específicos, será necessário estruturar melhor os processos antes de avançar.

Com essa base estabelecida, o próximo passo é elaborar um plano de franquias, em que é preciso definir o perfil ideal do franqueado, o investimento inicial necessário, o suporte que será oferecido, como treinamento e assistência operacional, e o retorno esperado para o dono e os futuros franqueados. Além disso, será preciso criar um manual operacional detalhado, que funcione como um guia para o franqueado, explicando como a unidade deve ser gerida, desde vendas e atendimento até gestão de estoque e padrões de qualidade. Esse manual é essencial para garantir a uniformidade da marca e a consistência na experiência do cliente.

Na etapa seguinte, é imprescindível formalizar a franquia do ponto de vista jurídico. No Brasil, as franquias são regulamentadas pela Lei nº 13.966/2019, que exige a elaboração de um documento chamado Circular de Oferta de Franquia (COF). A COF é obrigatória e deve conter todas as informações sobre o negócio, como dados financeiros, obrigações das partes, taxas cobradas, como royalties e taxa de franquia, e as condições para rescisão do contrato. Para evitar problemas, é recomendável contar com o apoio de um advogado especializado em franquias.

Primeiramente, antes de abrir franquias, é preciso avaliar quanto de retorno líquido, lucro, a empresa está conseguindo. Se a operação se pagar, mas não sobrar muito dinheiro para o bolso dos sócios, é provável que ela não seja atrativa.

Suporte

Outro aspecto fundamental é desenvolver uma estratégia robusta de suporte ao franqueado. O sucesso de uma rede dependerá diretamente do suporte oferecido, que pode incluir treinamentos iniciais e contínuos, assistência na escolha do ponto comercial, consultoria de marketing e monitoramento das operações para garantir o cumprimento dos padrões da marca. Antes de expandir em larga escala, é importante validar o modelo com uma unidade piloto. Essa etapa permite testar o funcionamento da franquia na prática, identificar falhas e realizar ajustes necessários antes de replicar o modelo em outras unidades.

Após esse período de ajustes, chega o momento de investir em marketing para atrair interessados em se tornarem franqueados. Isso pode ser feito por meio de anúncios em plataformas especializadas, participação em feiras de franquias e campanhas nas redes sociais. Uma equipe bem preparada será essencial para atender os interessados, esclarecer dúvidas e negociar contratos. Por fim, é importante manter um acompanhamento constante da rede de franquias, ouvindo os franqueados, coletando feedbacks e realizando ajustes contínuos para melhorar os processos e garantir o sucesso da operação.

Antes disso, tudo irá depender do que for fechado em contrato entre as partes, mas, em resumo, valores como taxa de franquia, royalties e custos com o ponto físico são cobrados diretamente do comprador.

Padronização

Segundo Leandro Andrade, executivo de Expansão da Tratabem, microfranquia da Rede iGUi, para quem quer expandir seu negócio por meio das franquias, é necessário avaliar a maturidade da empresa. "Antes de começar a franquear é essencial garantir que o modelo de negócio esteja consolidado. As marcas que possuem histórico de sucesso, processos bem definidos, têm mais chance de atrair potenciais franqueados", enfatizou.

"Outro ponto, que é muito importante, é a questão de estruturar processos e padronização. Porque quando falamos em franquia, automaticamente nos remete a questão da padronização. As franquias bem-sucedidas, hoje, mais dependem de uma operação bem estruturada, padronizada, do que de outra coisa. Tudo hoje precisa ser documentado. Porque isso garante que, ao expandir as unidades, as franquias sigam no mesmo padrão de qualidade", completou Andrade.

O especialista ressaltou ainda que é essencial ter um plano financeiro detalhado. "Porque, querendo ou não, quando se transforma uma marca em uma franquia, envolve um investimento significativo, o que deve ser considerado. É essencial o franqueador ter um plano financeiro claro, que inclua toda a parte de precificação da franquia, os custos operacionais, projeções de faturamento. Isso vai ajudar muito tanto na visão dos franqueados e do próprio franqueador a entender melhor os riscos e as oportunidades financeiras", disse. "A partir do momento em que você se torna uma franquia, você tem que trazer essa visão estratégica, como uma arma muito poderosa para conseguir expandir cada vez mais a sua marca. Desta forma, vai ter um crescimento mais rápido com um risco financeiro menor", emendou.

Mapeamento

Tão importante quanto o perfil do franqueado é também a região na qual pretende iniciar a rede. Depois de ter em mente o público-alvo, é possível mapear localidades favoráveis para abrir uma franquia. Para o CEO da WeScale, esse plano de expansão é relevante para definir as garantias relativas à localização que o dono da franquia vai oferecer. "É importante dar ao cliente garantias de que ele vai operar o negócio sem concorrer diretamente com outras franquias do mesmo negócio em uma região. Neste momento, deve-se definir os tamanhos de loja que serão oferecidos de acordo com a vocação de cada região e as taxas cobradas", destacou o empreendedor e especialista Leonardo Pereira, CEO da WeScale.

Para iniciar uma rede são necessários alguns documentos específicos, como o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). Além disso, é preciso ter domínio sobre a legislação específica do sistema de franquias, que foi atualizada em 2019. "Os registros adequados e também o domínio da legislação são pontos importantes para assegurar a confiabilidade da rede e o interesse de potenciais franqueados e investidores", apontou Pereira.

Para o empresário, estruturar um manual com um passo a passo para a gestão do negócio é essencial para escalar de maneira uniforme. Ele frisou que esse tipo de conteúdo pode ser feito tanto em formato escrito como em vídeo, com algum tipo de gamificação, trazendo o lúdico para apoiar o ensino das melhores práticas e ajudar na tomada de decisões. "Faz parte do papel do franqueador assumir a responsabilidade pelo acompanhamento e aprendizado de sua rede. Nesta posição, o empreendedor precisa estar sempre se atualizando para transmitir atualizações importantes para o negócio, e tudo isso sem prejudicar a identidade da rede."