Turistas devem aumentar gasto médio em 34% neste verão

O turismo brasileiro está prestes a registrar uma das temporadas mais aquecidas dos últimos anos. É o que revela a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 — Comportamento da População Brasileira, realizada pelo Ministério do Turismo (MTur). Segundo o levantamento, cerca de 35% dos brasileiros pretendem viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Isso equivale a aproximadamente 59 milhões de pessoas planejando aproveitar o verão em destinos turísticos espalhados pelo país, movimentando cerca de R$ 148,3 bilhões que devem ser injetados na economia durante o período.

O valor representa um aumento de 34% no gasto médio dos turistas em comparação ao verão anterior, quando o gasto médio por pessoa foi de R$ 1.877,00. Para este verão, a previsão é de que o tíquete médio suba para R$ 2.514,00 por turista, refletindo não apenas uma maior confiança do consumidor, mas também um planejamento mais estruturado das viagens. Entre os viajantes, 97% escolheram destinos nacionais como preferência. As praias seguem no topo da lista, atraindo mais da metade dos turistas (54%).

Em seguida, aparecem as atrações ligadas à natureza/ecoturismo, com 10% da preferência, além das atividades de aventura e bem-estar/saúde, ambas com 5% das escolhas, respectivamente. Esse cenário reforça o potencial do turismo doméstico como motor de crescimento econômico, gerando oportunidades de emprego e renda em diversas regiões do país.

Estratégia

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a importância estratégica dos dados revelados pelo estudo. "O turismo brasileiro vive um momento de quebra de recordes e resultados históricos. A temporada de verão será decisiva para um 2025 ainda melhor. A pesquisa contribui para entendermos quais destinos receberão mais turistas na alta temporada e também nos auxilia a direcionar políticas públicas de maneira assertiva, investindo em infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos", afirmou.

Outro dado relevante é o aumento na duração média das viagens. Para o verão de 2025, os turistas planejam permanecer nos destinos por uma média de 12 dias. Fatores como belezas naturais, preços acessíveis e a oportunidade de reencontrar familiares e amigos aparecem como os principais motivos que influenciam na escolha do local de estadia.

Além das projeções otimistas para o turismo terrestre, o setor aéreo também se prepara para atender à crescente demanda. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e companhias aéreas prevê um aumento significativo na oferta de voos domésticos. A expectativa é de que sejam disponibilizados cerca de 29,8 milhões de assentos, representando um crescimento de 12%, ou 3,2 milhões de lugares a mais em relação à temporada passada. O número de voos domésticos também deve aumentar 10,7% em comparação a 2023, para 184 mil.

A pesquisa foi realizada pela Nexus, do grupo FSB, que realizou 5.542 entrevistas domiciliares com maiores de 16 anos entre os dias 14 e 28 de outubro nas 27 Unidades da Federação.

Turismo internacional

Em outra pesquisa, sobre o turismo internacional no Brasil, foi registrado o aumento de 5,23% nos gastos de visitantes estrangeiros no país entre janeiro e novembro, somando US$ 6,62 bilhões. Este é o maior acumulado desde o início da série histórica, em 1995. No mesmo período de 2023, a receita total foi de US$ 6,285 bilhões. Somente em novembro, os turistas de outros países injetaram cerca de US$ 616 milhões na economia nacional, consolidando o mês como o segundo melhor novembro da história.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destacou que os números refletem uma estratégia bem-sucedida de promoção internacional do Brasil. Segundo ele, o país recebeu quase 6 milhões de turistas internacionais nos primeiros 11 meses de 2024, superando com antecedência o total de visitantes registrado em todo o ano anterior. Freixo também ressaltou que o crescimento no setor impulsiona diretamente a geração de emprego, renda e o desenvolvimento regional.

Os dados, obtidos por MTur, Embratur e Polícia Federal, mostram aumento de 12,9% no fluxo de turistas estrangeiros em relação ao mesmo período de 2023, representando 679.971 visitantes a mais no país. Com projeções otimistas para o verão de 2025, o turismo brasileiro deve continuar aquecido, consolidando-se como um dos principais motores da economia nacional.