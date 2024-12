Haddad diz que intervenções do BC no dólar "foram corretas"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta segunda-feira (30/12), que as intervenções do Banco Central no dólar foram “corretas”.

“Eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas, no sentido de afastar um pouco, de dar liquidez para quem estava eventualmente fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais”, disse Haddad.

A moeda fechou neste último pregão do ano em baixa de 0,22%, aos R$ 6,179. No total, foi uma alta de 27,36% neste ano.

O BC atuou 14 vezes em dezembro para segurar a subida do dólar. A moeda mostrou um crescimento exponencial com o anúncio do pacote de ajuste fiscal do governo, apresentado em novembro.