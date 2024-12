Lula assina nomeação de Galípolo, que assume o BC em 1º de janeiro

Gabriel Galípolo já está atuando como presidente interino do BC no lugar de Roberto Campos Neto, que decidiu deixar o cargo no último sábado (21), antes do Natal. - (crédito: Platobr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (30/12), os decretos que nomeiam Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central (BC) e outros três indicados como diretores da autoridade monetária.

A assinatura ocorreu nesta tarde no Palácio da Alvorada, com a presença de Galípolo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tanto Galípolo como os três novos diretores tomam posse em 1º de janeiro, após publicação dos decretos no Diário Oficial da União (DOU).

Leia também: Plenário do Senado aprova Galípolo como presidente do Banco Central

Gabriel Galípolo já está atuando como presidente interino do BC no lugar de Roberto Campos Neto, que decidiu deixar o cargo no último sábado (21), antes do Natal. Galípolo foi indicado por Lula e aprovado em sabatina pelo Senado Federal.

A Casa Alta também aprovou os três indicados de Lula para a diretoria do Banco Central. São eles: Nilton David, diretor de Política Monetária; Gilneu Vivan, diretor de Regulação; e Izabela Correa, diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.

Salário mínimo de 2025

Lula passou os últimos dias na Granja do Torto, residência de campo da Presidência, mas deixou o local rumo ao Alvorada no final da manhã para uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Pouco depois, a agenda oficial foi divulgada.

O presidente também assinará o decreto que define o valor do salário mínimo para 2025, já com a restrição de aumento real definida no pacote de corte de gastos.