Entenda os detalhes do aumento salarial anunciado para servidores federais

Todas as categorias do serviço público federal receberão aumento nos vencimentos a partir de janeiro de 2025. Os detalhes do reajuste foram anunciados na segunda-feira (30/12), pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Vale lembrar que os aumentos ainda precisarão passar pela aprovação do Congresso Nacional.

Leia também: Dweck diz que déficit de R$ 6 bi das estatais não reflete prejuízo operacional

Os aumentos salariais abrangerão todas as categorias funcionalismo público federal. Ao longo deste ano, servidores realizaram acordos nas mesas de negociações com o ministério. O reajuste salarial a servidores federais será concedido em duas etapas: janeiro de 2025 e em abril de 2026.

O impacto no orçamento é estimado em R$ 17,9 bilhões em 2025 e R$ 8,5 bilhões para 2026. “Os reajustes estão alinhados ao orçamento e respeitam o arcabouço fiscal, crescendo abaixo do limite estabelecido. A despesa com pessoal seguirá estável, representando cerca de 2,6% do PIB, o mesmo patamar registrado em 2022,” afirmou Esther.