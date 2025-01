Sete capitais começam 2025 com tarifas de ônibus mais caras

No Grande Recife e no Rio de Janeiro, o reajuste será aplicado neste domingo (5) - (crédito: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília)

Moradores de sete capitais brasileiras começaram o ano de 2025 com tarifas de transporte público mais caras. Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA) implementaram reajustes ainda no fim de dezembro ou neste começo de janeiro. Confira as novas tarifas.

Belo Horizonte

Na capital de Minas Gerais, as tarifas de ônibus foram reajustadas na quarta-feira (1º). As viagens em linhas convencionais e Move (BRT) subiram de R$ 5,25 para R$ 5,75, enquanto nas linhas curtas, o valor passou de R$ 2,50 para R$ 2,75, representando um aumento de 10%. O último reajuste havia ocorrido em dezembro de 2023. A partir do dia 9, o transporte metropolitano que atende os 34 municípios da região também sofrerá reajuste, com a tarifa aumentando de R$ 7,70 para R$ 8,20 (6,49%).

Florianópolis

A capital de Santa Catarina registrou o maior aumento. A tarifa para usuários do Cartão Cidadão passou para R$ 5,75, enquanto pagamentos em dinheiro ou QR Code custam R$ 6,90, configurando a passagem mais cara do país. O reajuste também entrou em vigor na quarta-feira (1º).

Natal

No Rio Grande do Norte, as tarifas subiram na capital, Natal, no último domingo de 2024, dia 29 de dezembro. O aumento de 8,9% elevou o valor de R$ 4,50 para R$ 4,90. As linhas de bairro ficaram com o preço do bilhete em R$ 4,30. O reajuste anterior havia ocorrido em novembro de 2023.

Recife

No Grande Recife, em Pernambuco, o reajuste será aplicado neste domingo (5). A tarifa do Anel A, que atende mais de 80% dos passageiros, aumentará de R$ 4,10 para R$ 4,28 (possivelmente arredondado para R$ 4,30), um incremento de 4,29%. Este foi o menor percentual entre as capitais. Os valores não eram reajustados desde 2022.

Rio de Janeiro

A tarifa do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro subirá para R$ 4,70 a partir de domingo (5). A decisão foi publicada ontem (2) no Diário Oficial do município. A correção considera a inflação medida pelo IPCA para os dois anos sem reajuste (o último havia sido em janeiro de 2023). Já a tarifa de trens urbanos aumentará de R$ 7,10 para R$ 7,60 em 2 de fevereiro. A SuperVia informou que o ajuste reflete custos fixos impactados pela inflação, como energia e manutenção. Os ajustes, entretanto, não afetam os passageiros cariocas que têm o direito ao Bilhete Único Intermunicipal.

Salvador

Em Salvador, na Bahia, a tarifa subirá de R$ 5,20 para R$ 5,60 (7,69%) a partir de amanhã (4). O ajuste, publicado pela Arsal no Diário Oficial, considera a inflação acumulada e estudos técnicos para o período 2023-2026. Com o Salvador Card, é possível usar até três modais, incluindo o metrô, pagando apenas uma tarifa.

São Paulo

Em São Paulo, a tarifa de ônibus municipais aumentará de R$ 4,40 para R$ 5 na próxima segunda-feira (6), representando alta de 13,6%. O reajuste, aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, foi mantido após contestação no Tribunal de Justiça. A tarifa anterior estava congelada desde 2020. O Domingão Tarifa Zero permanece em vigor para usuários do Bilhete Único. Além disso, as tarifas de metrô e trens estaduais subirão para R$ 5,20, e o vale-transporte passará a custar R$ 5,70.

Outras cidades

Em Aracaju (SE), a tarifa foi reajustada em 11% na quarta-feira (1º), mas o subsídio do governo local garantiu que não houvesse aumento para os usuários, mantendo a gratuidade para pessoas com deficiência. Fora das capitais, cidades paulistas como Campinas, Osasco e Santo André também registraram aumentos. Ao longo de janeiro, outros municípios como Arujá e Mauá também implementarão reajustes. Em Caxias do Sul (RS) e Contagem (MG), as tarifas também foram aumentadas.

