De ônibus ou avião, Brasília se movimenta com viajantes no fim do ano

Com as festas de fim de ano, o movimento de viajantes aumenta no Distrito Federal. De ônibus ou avião, são milhões de pessoas circulando pela capital. A estimativa da Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, é que, até o final deste mês, 1,3 milhão de passageiros terão circulado pelo local, em mais de 8 mil pousos e decolagens. Enquanto isso, no Terminal Interestadual do Distrito Federal, está prevista a movimentação de 135 mil andarilhos durante o período de festas de final de ano.

De avião

Segundo a Inframerica, a movimentação da época é alta devido às férias escolares e às festividades de final de ano. Com fluxo apenas um pouco maior que o de 2023, os números de 2024 mostram a lenta recuperação da pandemia de covid-19. Em comparação a dezembro de 2019, antes do vírus se espalhar, são 230 mil passageiros a menos circulando pelo terminal brasiliense. As cidades com mais voos partindo de Brasília são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além das praias do Nordeste, como Salvador, Recife e Fortaleza.

Voltando da capital de Minas Gerais, Cíntia Espíndola, de 42 anos, encontrou aeroportos pouco cheios nesta viagem. “Este ano estou achando o movimento menor, não tem tanta gente" conta a advogada, que estava acompanhada de seu marido, o corretor de imóveis de 42 anos William Wells e da filha do casal, a pequena Analice, de 5 anos. “Meus parentes moram no Goiás e os do meu esposo em Belo Horizonte, então nós passamos o Natal aqui e agora estamos indo passar o ano novo lá”, contou Cíntia. Com saudade dos primos, Analice não queria voltar para a rotina, na capital mineira, ainda. “Eu quero ir pro Goiás”, disse a menina.

Também retornando à sua casa, em Brasília, o casal formado pelo músico Leandro Dias, 35, e a professora Rita Romero, 45, estava voltando de Maceió, após passar duas semanas curtindo as praias. A dupla, que tem costume de viajar no fim de ano, foi conhecer a cidade e se encantou. “A gente gostou muito. Nem eu e nem ela conhecíamos e pintou a ideia de ir”, contou Leandro. Cansados do trajeto de duas horas de avião, o casal está feliz de estar de volta. “Foi ótimo, mas agora estamos bem exaustos, só queremos chegar em casa”, completou.

De ônibus

A movimentação no Terminal Interestadual do Distrito Federal é aparentemente maior do que a do aeroporto da capital, talvez devido ao seu tamanho e ao alto fluxo de passageiros entre os veículos. De acordo com o Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão do local, foram disponibilizados 58 ônibus extras para atender a demanda de passageiros, durante todo o período de recesso de ano novo, de 26 de dezembro a 2 de janeiro. Entre essas datas, a expectativa é de 62 mil viajantes saindo e chegando à cidade.

“Eu moro aqui e moro na Bahia. Tenho um filho aqui e outro lá, então eu meio que moro no ônibus”, conta a aposentada Maria Amélia da Silva, 73, que conta viajar entre as duas cidades todo mês. A idosa, que tem medo de viagens aéreas, diz gostar de transitar pelas estradas. “De avião nunca fui e nunca quero ir, só se for por muita necessidade”. Ela conta que encontrou a rodoviária bem cheia em comparação às suas outras viagens e acredita ser devido a esse período de férias. “Tem muita gente aqui mesmo, muita gente indo encontrar a família como eu”.

É o caso da monitora escolar Elenice Rocha, 33, que está vindo de Teresina junto aos seus dois filhos, Kelvin, 12, e Evellyn, 17. “É a segunda vez que venho, gosto muito daqui”. Mesmo cansada após os dois dias de viagens, Elenice diz aproveitar o percurso de ônibus. “É bom porque a gente vai vendo a paisagem. Mesmo demorando a chegar, paramos nos lugares, vamos conhecendo outros locais e outras pessoas”.