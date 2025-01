Poupança tem saída líquida de R$ 15,47 bi em 2024, melhor saldo em quatro anos

A caderneta de poupança encerrou o ano de 2024 com saldo negativo de R$ 15,47 bilhões. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (8/1) pelo Banco Central (BC), em oito dos 12 meses do ano passado os saques superaram os depósitos na aplicação, que ficou no campo negativo pelo quarto ano consecutivo.

O saldo é resultado R$ 4,17 trilhões em depósitos e R$ 4,21 trilhões de retiradas entre janeiro e dezembro. A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos.

Apesar de negativo, o desempenho representa a menor perda do período. Em 2023, R$ 87,8 bilhões deixaram a modalidade de investimentos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança. Já em 2021, o saldo foi negativo em R$ 35,5 bilhões.

Mesmo com a retirada de recursos no último ano, o estoque dos valores depositados — volume total aplicado — registrou aumento para R$ 1,03 trilhão, superando a marca após dois anos. Em dezembro de 2023, o volume total somou R$ 983 bilhões.

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). O percentual vale sempre que a taxa básica de juros figura acima de 8,5% ao ano. No momento, a Selic está em 12,25% ao ano. A taxa de retorno ainda é inferior à de investimentos de igual segurança e liquidez.

