Poupança tem maior volume de saques desde janeiro, aponta BC

No acumulado de 2024, a poupança registrou saída líquida de R$ 11,239 bilhões - (crédito: Marcello Casal jrAgência Brasil)

A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ 7,140 bilhões em setembro. De acordo com os dados, divulgados nesta segunda-feira (7/10) pelo Banco Central (BC), trata-se do terceiro mês consecutivo em que as retiradas superaram os depósitos e esse é o maior volume de saques líquidos desde janeiro.

Em setembro, foram aplicados R$ 344,922 bilhões, enquanto R$ 352,062 bilhões foram sacados pelos brasileiros. O rendimento no período foi de R$ 5,480 bilhões e o saldo da caderneta somou R$ 1,019 trilhão.



O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou saída líquida de R$ 6,137 bilhões, já a poupança rural teve saída de R$ 1,003 bilhão. No acumulado de 2024, a poupança registrou saída líquida de R$ 11,239 bilhões.

A rentabilidade atual da caderneta é dada pela taxa referencial (TR), mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 10,75% ao ano.



Leia também: Volume de saques da poupança em 2023 atinge segundo maior pico da história

A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança. Em 2023 como um todo, a modalidade teve resgate de R$ 87,819 bilhões.