Laboratório de vinhos em Brasília promete impulsionar a indústria nacional

O mercado de vinhos brasileiros recebe um importante impulso com um novo laboratório especializado, que visa elevar a qualidade da produção e fortalecer a competitividade do setor. Ronaldo Triacca, presidente da Expovitis Brasil e diretor de relações institucionais da Anprovin, explicou a importância desse avanço para a viticultura nacional durante edição do programa CB.Agro — uma parceria da TV Brasília com o Correio — desta sexta-feira (10/1).

"Com esse laboratório, o vinho que será engarrafado, seja de Brasília ou de outros estados, é um produto que passará por análises rigorosas. Isso vai garantir vinhos com muita qualidade, sem defeitos e sem problemas de saúde, além de permitir que o produtor aprimore o seu produto", explicou Triacca aos jornalistas Roberto Fonseca e Marcelo Agner.

O laboratório não será apenas um centro de pesquisa, mas também um polo de inovação e aprimoramento das técnicas utilizadas nas vinícolas brasileiras. Ronaldo comentou sobre as múltiplas análises que serão realizadas, desde o teor de açúcar da uva até a qualidade final do vinho engarrafado: "Serão inúmeras análises químicas, físico-químicas e sensoriais, tanto da uva quanto do vinho pronto. O laboratório será capaz de analisar todas as variedades de uva e os tipos de vinhos mais consumidos e produzidos no Brasil." O impacto disso será direto para os produtores, que terão acesso a informações detalhadas para melhorar seus produtos.

Além disso, o local de operação do laboratório, situado no Parque Tecnológico de Brasília, que fica nas proximidades do PAD/DF, contribui para a facilitação do processo. "O laboratório estará em um local muito centralizado e de fácil acesso para produtores, tanto do Distrito Federal quanto de outros estados", afirmou Triacca. A expectativa é que o laboratório acelere o processo de análise e correção de vinhos, permitindo que os produtores recebam resultados mais rápidos e possam corrigir possíveis falhas antes da comercialização do produto.

* Estagiária sob a supervisão de Renato Souza