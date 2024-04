Vinícola Brasília coloca o DF na rota do enoturismo

A Vinícola Brasília, que será inaugurada no aniversário da capital (21/4), potencializará a presença do Distrito Federal no enoturismo e no eixo de produção de vinhos do Brasil. É o que contou o convidado do programa CB.Agro — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (5/4), o empresário, produtor de vinhos e ex-presidente da AgroBrasília Ronaldo Triacca. Ele detalhou as características do empreendimento e cita, ainda, outras iniciativas que visam impulsionar a enocultura brasileira.

Segundo o produtor, a vinícola será um “divisor de águas” para o turismo da região. Com capacidade de vinificação (processo de transformação da uva em vinho) de 400 mil litros por ano — considerada de médio porte — e tecnologia de ponta, a Vinícola Brasília trará cinco rótulos originais que remetem à capital — um deles já premiado —, e contará com um wine bar, tours enoturísticos, espaço para eventos e uma loja para a venda dos rótulos.

“Terá um wine bar, tours enoturísticos de visitação e lógico, uma loja para a comercialização dos nossos vinhos, além de um espaço para eventos. Todos os rótulos da Vinícola Brasília vão remeter à capital federal. Já tem um vinho, o Monumental, que foi premiado, e os outros são secretos e serão revelados na inauguração”, contou.

Triacca explicou que a Vinícola é um empreendimento em conjunto de 10 famílias produtoras de vinhos do DF, em parceria com a Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), que cedeu o terreno para a construção.

“São 10 famílias, amigas há muitos anos, produtoras rurais, que usam muita tecnologia em outras atividades agrícolas, e que se juntaram para fazer, justamente, a parte mais cara, que é o processo de vinificação. A Vinícola Brasília foi construída para beneficiar essas 10 pequenas vinícolas, cujas propriedades ficam muito próximas. Boa parte da produção desses 10 será destinada para rótulos da Vinícola Brasília”, afirmou.

A venda dos ingressos para a inauguração começam na próxima semana, ainda sem mais informações sobre as vendas. A Vinícola Brasília ainda não possui um site institucional, mas mais informações podem ser obtidas através do perfil @vinicolabrasilia no instagram.

Anprovin e frente parlamentar

As condições climáticas do DF são propícias para a produção dos chamados vinhos de inverno, que envolvem ciclos sazonais específicos. Ronaldo Triacca falou sobre a criação da Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin), que visa fortalecer a produção e divulgação desses vinhos e representar essa categoria de produtores política e judicialmente.

“A ideia é fortalecer a produção e divulgação desses vinhos desta categoria que veio se juntar ao ótimo vinho brasileiro que, nas últimas duas décadas, levou um salto em qualidade. Há um certo preconceito, ainda, mas o vinho nacional hoje é de excelente qualidade em qualquer região, e os vinhos de inverno vieram se somar aos tradicionais. Então, a Amprovin veio para nos representar até politicamente e institucionalmente”, defendeu.

Junto à Amprovin, o empresário destacou a importância do trabalho da recém-instaurada Frente Parlamentar da Defesa e da Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados. Para ele, o conjunto das atuações será imprescindível para o fomento da produção de vinhos brasileira e apoio aos produtores.

“O lançamento da frente parlamentar foi um ‘golaço’ para o vinho brasileiro. Já tem mais de 200 parlamentares participantes e o evento de lançamento foi aqui em Brasília, para o qual a Amprovin foi uma das instituições do mundo do vinho convidadas. Foi um evento realmente muito importante para nós do mundo do vinho brasileiro, realmente um divisor de águas. Daqui para frente, eu acho que o vinho nacional vai ter muito mais apoio, muito mais engajamento e, com certeza, vamos mudar um pouquinho essa visão do brasileiro de que o vinho brasileiro é caro e não tem tanta qualidade assim. Isso não é verdade”, ressaltou.

Feira Expovitis Brasil

Triacca também é presidente da Expovitis Brasil — que ocorrerá entre 19 e 21 de junho —, uma feira voltada ao mundo do vinho brasileiro. Ele contou que o evento será o primeiro a congregar toda a cadeia vitivinicola do Brasil, com expositores provenientes de todas as regiões, a fim de ressaltar o potencial do vinho brasileiro para o mundo.

“O evento vai congregar vinícolas de todos os terroirs brasileiros, do Sul ao Nordeste, mas não só isso. Teremos expositores que produzem, por exemplo, em barricas de carvalho ou aço inox, ou que têm insumos para o vinhedo, que faz rótulos, toda a cadeia está inserida. Teremos seminários de muita qualidade, painel internacional, rotas nos vinhedos, música de qualidade e gastronomia de muita qualidade. Um atrativo muito apropriado para o público brasiliense”, destacou o empresário.

A expectativa é que a feira, que recebeu amplo apoio institucional do setor, se consolide e se torne um evento anual.

O evento contará com sistema de transportes realizado pela empresa Enotur.

*Estagiário sob supervisão de Talita de Souza