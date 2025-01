CAF vai debater caminhos para retomar crescimento da região

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) anunciou nesta terça-feira (14/1) a realização do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe 2025, que acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro no Centro de Convenções do Panamá. O evento reunirá líderes globais e regionais para discutir estratégias que promovam o crescimento econômico sustentável e inclusivo na região, com o tema central: "Como Retomar o Caminho do Crescimento?".

A América Latina e o Caribe enfrentam há décadas uma série de desafios estruturais que limitam seu crescimento econômico e social. Apesar de seus vastos recursos naturais, uma população jovem e empreendedora, e um potencial energético significativo, a região ainda apresenta baixos índices de crescimento e alta desigualdade.

Durante coletiva de imprensa, Sergio Díaz-Granados, presidente executivo do CAF falou um pouco do Banco como um aliado para o desenvolvimento, sobre a vulnerabilidade e oportunidades da região, entre outros assuntos. Para ele, a região tem potencial para oferecer "soluções globais para os grandes desafios do desenvolvimento", mas para isso precisa superar problemas como desigualdade social, baixa produtividade e altos índices de pobreza.

Segundo ele, o fórum será uma oportunidade para líderes, empresários e representantes de instituições multilaterais delinearem estratégias para enfrentar essas questões e construir uma economia mais justa, resiliente e sustentável.

Expectativa

A expectativa é que o fórum estabeleça um novo patamar de cooperação regional, proporcionando soluções inovadoras para enfrentar os desafios econômicos e sociais. Para Gustavo Santos, diretor para as Américas da ONU Turismo, "essa troca de experiências pode transformar a América Latina e o Caribe em uma referência global de desenvolvimento sustentável."

Além disso, as discussões podem gerar iniciativas que impactem diretamente a vida dos cidadãos, promovendo cidades mais sustentáveis, sistemas de energia mais limpos e uma economia inclusiva.

Segundo Diaz, o Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe 2025 promete ser um marco na busca de soluções para os desafios da região. Com o apoio de líderes globais, o evento trará à tona não apenas as dificuldades, mas também o potencial inexplorado que pode transformar a América Latina em um modelo de crescimento econômico sustentável para o mundo.

Sergio Díaz-Granados, ressaltou: "é hora de a região assumir o protagonismo e traçar um caminho concreto para o crescimento inclusivo e sustentável."