5 áreas mais impactadas pela Reforma Tributária

A Reforma Tributária afetará diversas áreas da economia, incluindo o mercado de trabalho. Muitas profissões terão que atualizar habilidades e adotar novas tecnologias, o que pode resultar em uma alavancagem ou queda nas carreiras. Jorge Martínez Jr., empresário contábil, sócio da HB Realiza Contabilidade e parceiro da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, destaca os cinco segmentos mais impactados pela reforma, ajudando a entender se algum deles afetará sua carreira.

1. Área jurídica

A Reforma Tributária altera a constituição, abordando leis complementares, ordinárias e regulamentares. Isso representa um novo começo, especialmente para os advogados tributários. “Serão novas considerações, interpretações e cenários. Não haverá mais resposta pronta ou precedente. Quem trabalha nesta área precisará retornar sempre ao texto legislativo antes de seguir com processos, tanto de forma preventiva quanto de forma corretiva, e essa análise vai diferenciar os mais qualificados”, explica Martínez.

2. Planejamento tributário e financeiro

Profissionais de planejamento tributário e financeiro serão muito demandados para garantir a eficiência no uso do capital nas novas formas de comprar, vender e planejar. De acordo com o especialista, as empresas precisarão refazer toda a estratégia de negócio. “As novas leis farão com que sejam priorizados investimentos que tragam benefícios fiscais e melhorem a eficiência operacional. O aumento de interesse por essas profissões ocorrerá devido à maior preocupação em garantir que a transição tributária não seja prejudicial”, completa.

3. Contabilidade

A nova legislação foi feita para simplificar e diminuir a burocracia, mas pode gerar confusões. Durante a implantação, o contador precisará agir de forma ainda mais estratégica para guiar o empresário. “Ele terá que se atualizar e investir em dobro no conhecimento próprio e da equipe para não ficarem presos em uma realidade tributária que não existe mais”, alerta o empresário Jorge Martínez Jr.

Dentro das profissões contábeis já existentes, serão ainda mais demandados os consultores fiscais e tributários, que estarão na linha de frente com o foco constante na otimização dos tributos. Profissionais de compliance também serão necessários, já que os negócios vão precisar de orientação estratégica para se adequar.

Técnicos, desenvolvedores e profissionais de inteligência artificial e segurança digital têm grande relevância neste cenário de mudanças tributárias (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Tecnologia

Técnicos, desenvolvedores, especialistas em segurança digital e profissionais de inteligência artificial serão cada vez mais requisitados. Sistemas e softwares (ERP) já auxiliam na gestão tributária, controle contábil, financeiro e outros departamentos relacionados a tributos e impostos.

As empresas que ainda não utilizam esse tipo de ferramenta precisam se adequar o quanto antes. “Se feito manualmente, o processo poderia levar horas ou até dias, ainda com o risco a erros. Com as mudanças tributárias, o empresário não pode perder tempo e deve direcionar seu capital humano para análises estratégicas e interpretações legislativas, em vez de se concentrar no operacional”, recomenda Martínez.

5. Gestão de pessoas

O especialista ressalta que tal reforma não trará apenas redução de tributos, mas equiparação, o que pode implicar aumento de custo para diversos setores. “Com isso, antecipação, monitoramento, atualização contínua e comunicação clara serão os grandes desafios do setor de gestão de pessoas. Será fundamental equilibrar a carga tributária sem perder a competitividade por bons profissionais”, finaliza.

Por Isabela Kalil