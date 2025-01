Franquias representam 72% das principais operações em shoppings brasileiros

23/12/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Movimentação comércio de natal no shopping Conjunto Nacional. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O setor de franquias no Brasil mantém um ritmo acelerado de crescimento e já consolidou sua força no mercado de shoppings. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 72% das principais marcas presentes em shoppings são franquias, o que comprova que os malls são um ambiente propício para novos negócios, principalmente, por oferecer estrutura, segurança e alto fluxo de consumidores — fatores essenciais para o sucesso das operações.

A última pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta que o faturamento trimestral das franquias no Brasil alcançou R$ 70,2 bilhões, crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o número de operações de franquias ultrapassou a marca de 195 mil unidades e o setor emprega diretamente mais de 1,69 milhão de pessoas. Outro dado relevante da pesquisa ABF é que 38% das marcas associadas operam em malls.

A escolha de uma localização estratégica é um dos principais fatores que influenciam o sucesso de uma franquia. Em Santa Catarina, estado que se consolida como um dos mais promissores para novos investimentos comerciais, a cidade de Itajaí desponta como um polo econômico em expansão. Com um PIB de R$ 47 bilhões e o maior volume de importações do país, Itajaí é a cidade mais rica do estado e uma das mais desenvolvidas.

Nesse contexto, o bairro São Vicente, um dos mais populosos da cidade, receberá um novo mall focado em serviços e comércio, que deve gerar 300 empregos diretos e movimentar cerca de R$ 4 milhões mensais após a inauguração prevista para os próximos meses.

