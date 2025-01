Sem Lula e Haddad, Alexandre Silveira representará governo em Fórum de Davos

O Fórum Econômico Mundial teve início nesta segunda-feira (20/1) e será o terceiro encontro consecutivo sem a presença de um chefe de Estado brasileiro. A última vez em que um presidente do Brasil participou do evento foi em 2022, quando o então chefe do Executivo Jair Bolsonaro discursou em um dos painéis.

Desde o início do governo atual, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não marcou presença no fórum. Em mandatos anteriores, ele esteve presente nas edições de 2003, 2005 e 2007. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve presente em 2023, mas não compareceu no ano passado. Foi a primeira vez que um chefe desta pasta não participou do fórum em mais de 10 anos.

Desta vez, o governo federal será representado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que embarcou para Davos, na Suíça, — onde ocorre o encontro — para participar de um painel ao lado de outras lideranças do país, como o governador do Pará, Helder Barbalho, que recebe este ano a COP30, em Belém, além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso.

O painel terá como tema “Brasil: mais ações pela frente?”, e ainda deve contar com a participação da presidente do Instituto Igarapé, Ilona Szabó de Carvalho.