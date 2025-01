Aumento no preço da cesta básica atingiu cinco capitais em dezembro

A capital fluminense segue no topo do ranking, apresentando o custo mais elevado da cesta básica, no valor de R$ 1.033,34 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O preço médio da cesta básica de alimentos apresentou aumento em cinco das oito capitais analisadas no mês de dezembro de 2024, conforme dados divulgados pela plataforma Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE. Entre as cidades, Brasília e Manaus lideraram os aumentos, registrando variações de 6,5% e 4,9%, respectivamente.

Por outro lado, Salvador e Fortaleza se destacaram pelas maiores quedas nos preços, com reduções de –3,7% e –1,3%. Apesar da redução, Fortaleza ainda ocupa a terceira posição entre as cestas básicas mais caras, com o custo de R$ 841,14, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A capital fluminense segue no topo do ranking, apresentando o custo mais elevado da cesta básica, no valor de R$ 1.033,34. São Paulo aparece em seguida, com R$ 984,07. Já os menores valores foram identificados em Belo Horizonte (R$ 686,43), Curitiba (R$ 738,23) e Manaus (R$ 816,77), que, apesar de registrar aumento, mantém um dos menores custos entre as capitais analisadas.

“A alta no preço do óleo de soja e da margarina está sendo puxada pela demanda interna, principalmente vinda da indústria alimentícia que vem tentando garantir o óleo vegetal como matéria prima em concorrência com os biocombustíveis e que tem o óleo de soja como componente. Além disso, a safra nacional de soja ainda sofre com os efeitos climáticos, reduzindo a oferta de óleo no mercado nacional e, como consequência, temos a alta de preço", comenta Anna Carolina Veiga Fercher, head de Customer Success e Insights da Neogrid.

Além destes fatores, contribuem também com esse cenário de alta da cesta básica, a elevação nos preços dos combustíveis, que encarecem o frete; a desvalorização cambial, que tornam as exportações nacionais mais competitivas no cenário externo, em particular, dos produtos agrícolas; também a queda da taxa de desemprego, fato que contribui para o aumento da demanda por bens e serviços e ainda a sazonalidade das festas de fim de ano. Sem esquecer as condições climáticas que vem modificando o cenário e impactando diretamente na composição o preço dos alimentos nos últimos meses.

Os dados destacam as variações regionais no preço dos alimentos essenciais, refletindo as diferentes dinâmicas econômicas locais e os impactos da inflação em itens de consumo básico. A pesquisa da plataforma Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE é realizada mensalmente, oferecendo um panorama atualizado sobre o custo de vida nas principais capitais do país.