Revalida é direcionado a médicos interessados em atuar no Brasil que graduaram-se em instituições estrangeiras - (crédito: DINO)

Graduados em Medicina por instituições estrangeiras e interessados em atuar no Brasil já podem se programar para realizar a 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Conforme o Diário Oficial da União desta terça-feira (21/1), as inscrições ficarão abertas entre os dias 27 e 31 de janeiro, por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O edital foi publicado pelo Inep nesta terça-feira (21/1). O médico interessado em participar do exame de revalidação do diploma terá de pagar R$ 410, referente à taxa de inscrição, até 5 de fevereiro.

Provas

Conforme publicação, as avaliações do Revalida serão aplicadas no dia 23 de março em 11 capitais brasileiras. Confira:

Brasília–DF

Campo Grande–MS

Curitiba–PR

Porto Alegre–RS

Porto Velho–RO

Recife–PE

Rio Branco–AC

Rio de Janeiro–RJ

Salvador–BA

São Paulo–SP

Belo Horizonte–MG



As provas começam às 8h e 15h30 e terminam às 13h e 19h30. Os portões dos locais de prova abrem às 7h e às 14h30 e fecham às 7h45 e 15h15, horários de Brasília. O gabarito das provas está previsto para divulgação no dia 26 de março e o resultado para recurso no dia 3 de junho.