Inmetro: veja lista atualizada de carros automáticos mais econômicos

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) atualizou a lista de carros automáticos com respectivos consumos de combustível. O ranking, disponível no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), mostra mais de 1.200 modelos de veículos, entre híbridos, elétricos e automóveis movidos a gasolina, álcool e diesel.

A lista também apresenta novidades como os veículos híbridos produzidos no Brasil, a exemplo dos novos Fiat Pulse e Fastback Hybrid. Com base na atualização 2025 do PBEV, o Correio elaborou lista dos 10 carros automáticos mais econômicos vendidos no país.



Toyota Corolla

Motor: 1.8 híbrido flex e câmbio CVT

Nota: B

Consumo energético: 1,21 MJ/km

Consumo cidade: 12,8 km/l (etanol) / 18,5 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 11,1 km/l (etanol) / 15,7 km/l (gasolina)

Toyota Corolla Cross

Motor: 1.8 híbrido flex e câmbio CVT

Nota: B

Consumo energético: 1,29 MJ/km

Consumo cidade: 12,5 km/l (etanol) / 17,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,1 km/l (etanol) / 14,6 km/l (gasolina)





Fiat Cronos

Motor: 1.3 flex e câmbio automático CVT

Nota: B

Consumo energético: 1,50 MJ/km

Consumo cidade: 9,3 km/l (etanol) / 13,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 11 km/l (etanol) / 15 km/l (gasolina)





Hyundai HB20S

Motor: 1.0 turboflex e câmbio automático de seis marchas

Nota: B

Consumo energético: 1,51 MJ/km

Consumo cidade: 9 km/l (etanol) / 13 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 11,2 km/l (etanol) / 16 km/l (gasolina)





Honda City

Motor: 1.5 flex e câmbio CVT

Nota: C

Consumo energético: 1,53 MJ/km

Consumo cidade: 9,2 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,5 km/l (etanol) / 15,2 km/l (gasolina)





Honda City Hatch

Motor: 1.5 flex e câmbio CVT

Nota: C

Consumo energético: 1,53 MJ/km

Consumo cidade: 9,1 km/l (etanol) / 13,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,5 km/l (etanol) / 14,8 km/l (gasolina)





Hyundai HB20

Motor: 1.0 turboflex e câmbio automático de seis marchas

Nota: C

Consumo energético: 1,54 MJ/km

Consumo cidade: 9,1 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,5 km/l (etanol) / 14,8 km/l (gasolina)





Fiat Pulse

Motor: 1.0 turboflex com sistema híbrido leve e câmbio CVT

Nota: C

Consumo energético: 1,54 MJ/km

Consumo cidade: 9,3 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,2 km/l (etanol) / 14,4 km/l (gasolina)





Toyota Yaris Sedã

Motor: 1.5 flex e câmbio CVT

Nota: C

Consumo energético: 1,55 MJ/km

Consumo cidade: 9,2 km/l (etanol) / 12,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 10,6 km/l (etanol) / 14,9 km/l (gasolina)





Chevrolet Onix Plus

Motor: 1.0 turboflex e câmbio automático de seis marchas

Nota: C

Consumo energético: 1,58 MJ/km

Consumo cidade: 8,6 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada: 11,1 km/l (etanol) / 15,8 km/l (gasolina)

Avaliação do Inmetro

A avaliação do Inmetro é realizada por meio de testes padronizados, em condições controladas, para medir a quantidade de energia necessária para percorrer um quilômetro. A medição considera o consumo em megajoules por quilômetro (MJ/km) e em km/l, dependendo do tipo de combustível.

Carros com menor gasto de energia por quilômetro são mais eficientes. Os carros que obtêm a melhor avaliação recebem a nota "A", enquanto os menos eficientes são classificados com a nota "E". Os carros elétricos dominam a nota "A", devido à alta eficiência em converter energia em movimento.