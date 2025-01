Bolsas de Nova York registram alta no primeiro pregão após posse de Trump

No Brasil, o câmbio acompanha o movimento do exterior, com o dólar recuando cerca de 0,05%, cotado a R$ 6,03 - (crédito: Jim WATSON / POOL / AFP)

Após ficarem fechadas devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr., os principais índices das Bolsas de Valores dos Estados Unidos operam em patamar positivo nesta terça-feira (21/1). O movimento ocorre um dia depois de Donald Trump voltar à Casa Branca.

Por volta de 15h15 (horário de Brasília), o S&P 500, composto por 500 ativos das bolsas de Nova York, registrava um avanço de 0,8%, aos 6.045 pontos. Ao mesmo tempo, o índice Dow Jones avançava em cerca 0,7%, atingindo 43.990 pontos. Já o Nasdaq, que reúne grandes empresas de tecnologia, operava no positivo com crescimento de 0,15%, chegando a 21.615 pontos.

Leia também: Melania Trump lança sua própria criptomoeda

Apesar do avanço das bolsas, o dólar segue oscilando desde a abertura do mercado. Por volta do mesmo horário, o Índice DXY — que mede a força da moeda norte-americana em relação às principais divisas do mundo — registrava leve queda de 0,03%. No Brasil, o câmbio acompanha o movimento do exterior, com o dólar recuando cerca de 0,05%, cotado a R$ 6,03.

Após a cerimônia de posse, Trump afirmou em entrevista coletiva que os Estados Unidos “não precisam” do Brasil e nem de outras nações emergentes. Apesar disso, ressaltou que espera ter uma “grande relação” com o país nos próximos quatro anos de mandato.

