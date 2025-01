Saiba como transformar uma vaga temporária em um cargo efetivo

No final do ano, o mercado de trabalho brasileiro tradicionalmente vivencia um expressivo aumento nas contratações temporárias. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), estima-se a abertura de cerca de 450 mil vagas em todo o país no último trimestre de 2024.

Esse movimento não apenas atende à alta demanda sazonal, mas também oferece uma oportunidade estratégica para profissionais que buscam ingressar ou retornar ao mercado, com grandes chances de converter essas posições temporárias em cargos efetivos.

Guy Peixoto, empreendedor serial e autor de “101 Princípios Essenciais do Empreendedorismo”, destaca que, embora as contratações temporárias atendam a demandas sazonais, muitos empregadores utilizam esse período para identificar talentos que possam ser incorporados permanentemente às suas equipes.

“O profissional temporário têm a chance de demonstrar seu valor e alinhamento com a cultura da empresa, fatores cruciais para uma possível efetivação”, afirma Peixoto.

Para aumentar as chances de ser efetivado, Guy Peixoto sugere algumas estratégias:

Demonstre proatividade e comprometimento: Não se limite às tarefas atribuídas; busque entender as necessidades da empresa e ofereça soluções. A iniciativa é altamente valorizada pelos empregadores.

Não se limite às tarefas atribuídas; busque entender as necessidades da empresa e ofereça soluções. A iniciativa é altamente valorizada pelos empregadores. Adapte-se à cultura organizacional: Observe e alinhe-se aos valores e práticas da empresa. A capacidade de integração é um diferencial importante.

Observe e alinhe-se aos valores e práticas da empresa. A capacidade de integração é um diferencial importante. Invista em comunicação eficaz: Mantenha um diálogo aberto com colegas e superiores, solicitando feedbacks e mostrando disposição para aprimorar seu desempenho.

Mantenha um diálogo aberto com colegas e superiores, solicitando feedbacks e mostrando disposição para aprimorar seu desempenho. Seja pontual e assíduo: A confiabilidade é fundamental. Demonstrar responsabilidade com horários e compromissos reforça sua imagem profissional.

A confiabilidade é fundamental. Demonstrar responsabilidade com horários e compromissos reforça sua imagem profissional. Busque aprendizado contínuo: Aproveite o período para adquirir novas habilidades e conhecimentos que possam agregar valor à empresa.

Aproveite o período para adquirir novas habilidades e conhecimentos que possam agregar valor à empresa. Expresse interesse na efetivação: Ao final do contrato, manifeste formalmente seu desejo de continuar na empresa, destacando suas contribuições e alinhamento com os objetivos organizacionais.

Guy Peixoto ressalta que, embora não haja garantias de efetivação, a postura profissional e o desempenho durante o período temporário podem ser determinantes para a decisão dos empregadores. “Transformar uma oportunidade temporária em uma carreira sólida depende, em grande parte, da atitude e do valor que o profissional agrega à organização”, aconselha.

