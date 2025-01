Corpo de Bombeiros do DF tem novo helicóptero para reforçar frota

Foram investidos cerca de R$ 34 milhões na aquisição do helicóptero pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com recursos do Fundo Constitucional do DF e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). - (crédito: CBMDF/Divulgação )

A governadora em exercício Celina Leão (PP) entregou, na manhã desta quarta-feira (22/1), um novo helicóptero ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), para reforçar a frota da corporação. Foram investidos cerca de R$ 34 milhões na aquisição do helicóptero pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com recursos do Fundo Constitucional do DF e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A entrega ocorreu em cerimônia na Praça do Buriti. "Se a gente pudesse ir no futuro ver o que estamos evitando com a entrega dessa aeronave. Nós estamos evitando muitas mortes, estamos dando vida às pessoas, estamos evitando que órgãos para transplantes sejam perdidos e que por dois minutos, 20 minutos, pessoas percam suas vidas", declarou Celina.

"A gente sabe que os valores para colocar essa aeronave em uso e os valores da manutenção são altos, mas perto das vidas que serão salvas, não tem preço. Se salvasse apenas uma vida, já valeria a pena, mas são milhares de pessoas atendidas pelo nosso CBMDF", finalizou.

Presente na solenidade, o secretário de Segurança Pública do DF Sandro Avelar enalteceu o trabalho das forças. "A atuação do Corpo de Bombeiros salva centenas, milhares de vidas por ano", disse. Ele lembrou, ainda, das entregas de novos batalhões da PMDF, do CBMDF e da criação e entrega de novas delegacias. "A entrega desse equipamento tão importante no trabalho dos nossos colegas do CBMDF com certeza refletirá no atendimento à comunidade", completou.

A governadora em exercício também enalteceu a atuação do CBMDF. "Nosso Corpo de Bombeiros esteve sempre na linha de frente nos momentos mais difíceis do DF, como na hantavirose, covid-19, dengue", lembrou.