Saiba como BNDES vai financiar exportação de aviões da Embraer aos EUA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta segunda-feira (27/1), que financiará em R$ 2,1 bilhões a exportação de 16 aviões modelo E-175 produzidos pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A à companhia norte-americana Republic Airways.



Segundo o BNDES, as aeronaves estão previstas para ser entregues pela Embraer ao longo deste ano. O financiamento de R$ 2,1 bilhões do BNDES ocorrerá por meio da linha "BNDES Exim Pós-Embarque".

O empréstimo, de acordo com o banco, ocorrerá na modalidade Buyer Credit. Nela, o exportador (Embraer), após firmar contrato com o importador (Republic Airways) para entrega futura de bens e/ou serviços (aeronaves), solicita financiamento do BNDES, que deverá firmar contrato com o importador (Republic Airway).

Embraer E 170 (foto: Reprodução/Embraer)

Passo a passo do modelo Buyer Credit de empréstimo:

O exportador (Embraer) firma um contrato comercial com o Importador (Republic Airways), para entrega futura da aeronave;

O exportador (Embraer) encaminha ao BNDES as informações sobre a operação de exportação e respectivas garantias. O banco avalia, e aprova a operação, que é formalizada por meio de um contrato de financiamento com o Importador/devedor (Republic Airways);

O exportador (Embraer) envia a aeronave ao importador (Republic Airays);

O exportador (Embraer) envia documentos comprobatórios da exportação e quaisquer outros relacionados no contrato de financiamento, juntamente com o pedido de liberação para o BNDES;

O BNDES analisa a documentação e, caso esteja em boa ordem, realiza o desembolso de recursos ao exportador (Embraer);

Após o término da carência de principal do financiamento, o Importador inicia a amortização das prestações junto ao BNDES, até a total liquidação financeira do contrato.

O Correio aguarda respostas da assessoria de comunicação do BNDES para publicar mais informações sobre o financiamento à companhia aérea norte-americana para que a empresa compre os 16 aviões da Embraer.