BNDES vai financiar R$ 2,1 bilhões para Embraer exportar 16 aviões aos EUA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou, na manhã desta segunda-feira (27/1), a aprovação do financiamento de R$ 2,1 bilhões para a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) exportar 16 aviões à companhia aérea norte-americana Republic Airways.

As aeronaves, previstas para serem entregues pela Embraer ao longo deste ano, serão do modelo E-175. O financiamento ocorrerá por meio da linha "BNDES Exim Pós-Embarque".

Esta operação, de acordo com o banco, é identificada como Buyer Credit. Nela, o exportador (Embraer), após firmar contrato com o importador (Republic Airways) para entrega futura de bens e/ou serviços (aeronaves), solicita financiamento do BNDES, que deverá firmar contrato com o importador (Republic Airway).

A companhia aérea Republic Airways oferece serviço regular para passageiros com 900 voos diários em mais de 80 cidades nos Estados Unidos e Canadá. A empresa opera com as marcas American Eagle, Delta Connection e United Express.

Histórico BNDES e Embraer

O BNDES financia exportações da Embraer desde 1997. Ao todo, segundo o banco, cerca de US$ 26 bilhões foram financiados à exportação de mais de 1.300 aeronaves da fabricante brasileira. De acordo com o BNDES, o apoio do banco complementará "o financiamento provido pelo mercado privado".

“O histórico apoio do BNDES à Embraer contribuiu para transformar a empresa em uma das líderes globais da indústria aeroespacial. A Embraer é a principal exportadora de bens de alto valor agregado no Brasil e mantém mais de 87% dos seus cerca de 21 mil empregos em território nacional”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Embraer

Embora seja empresa de capital aberto e negociada em Bolsa de Valores, a Embraer tem o governo brasileiro como principal acionista com poder de veto em decisões estratégicas da empresa.

No último balanço divulgado em 2024, a empresa registrou teve lucro líquido ajustado de R$ 1,18 bilhão. A receita líquida disparou para R$ 9,39 bilhões ante R$ 6,3 bilhões no mesmo período (terceiro trimestre) de 2023.

