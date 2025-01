Fórum reúne líderes globais para discutir crescimento econômico; acompanhe

Nesta quarta-feira (29/1), será realizado o primeiro dia do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe 2025: Como retomar o caminho do crescimento. O evento é organizado pelo banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), pelo Grupo Prisa e pela World in Progress (WIP). Acompanhe ao vivo a transmissão no canal do Correio no YouTube:

Líderes globais e especialistas de 15 países se reúnem no Panamá nesta quarta e na quinta-feira (30/1) para discutir estratégias para promover o crescimento econômico sustentável e o bem-estar dos latino-americanos e caribenhos.

Participam o presidente do Paraguai, Santiago Peña, o ex-primeiro ministro italiano Matteo Renzi, além do renomado sociólogo e economista Jeremy Rifkin.

Nos dois dias de evento, ocorrem sessões com painéis de discussão, palestras magnas e workshops colaborativos.