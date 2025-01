Governo anuncia 15 leilões rodoviários, com investimento de R$ 161 bi

O Ministério do Transporte divulgou, nesta terça-feira (28/1), o cronograma de concessões de rodovias para 2025. Ao todo, serão 15 leilões, dos quais 12 projetos novos e três disputas por contratos em curso que foram repactuados recentemente. Com isso, o governo estima um investimento de R$ 161 bilhões que devem beneficiar 8.449 km de rodovias nas cinco regiões do país.

Entre os investimentos projetados pela pasta, estão ações de manutenção e revitalização das pistas, além de praças de pedágio. Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, as concessões previstas para este ano se destacam por “contratos mais equilibrados, modelo mais barato para o cidadão, mais seguro para o setor privado e maior financiabilidade”.

“Se em 2023 e 2024 tivemos um ambiente bom e produtivo, em 2025 teremos um cenário ainda mais positivo. Essa carteira que estamos apresentando confirma que o país tem condições de, no ambiente da infraestrutura rodoviária, avançar cada vez mais com menos esforço do erário, mais sustentabilidade e melhor infraestrutura para a economia crescer como um todo”, disse o ministro, durante o lançamento do cronograma, nesta terça-feira.

Até o momento, dois leilões já têm data confirmada. O primeiro será realizado já no próximo dia 27 de fevereiro, com a concessão da BR-364, no trecho que liga Porto Velho à cidade de Vilhena, ambas em Rondônia. Já o segundo certame ocorre em 30 de abril, e vai leiloar o trecho que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro, na BR-040. (Confira a lista completa logo abaixo).

Mesmo com a expectativa de realizar 15 leilões em 2025, Renan Filho admitiu que podem ser feitas menos concessões do que o previsto para o ano, já que eles ainda dependem de análise pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Lista de concessões previstas para 2025: