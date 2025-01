Lula assina concessão de trecho da ‘rodovia da morte’, em MG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (22/1) a concessão de um trecho de mais de 300 km da BR-381, conhecida como “rodovia da morte”. A extensão será administrada pela Concessionária Nova 381, e terá investimento de R$ 10 bilhões em 30 anos de concessão.



A assinatura ocorreu no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.



A BR-381 é conhecida como “rodovia da morte” por seu alto índice de acidentes. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 3.960 acidentes na via entre 2018 e 2023, resultando em 420 mortes. Segundo ranking da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgado no final de 2023, a rodovia é a sexta mais mortal do país.

O perigo está nas curvas fechadas da via, baixa iluminação, manutenção precária, buracos e trechos longos de pista simples – apesar de algumas duplicações realizadas nos últimos anos.

Roteiro de melhorias

A BR-381 liga São Paulo a Belo Horizonte, mas o trecho concedido liga a capital mineira a Governador Valadares (MG), com 303,4 km de extensão. Ao todo, 21 municípios beiram a estrada.

Segundo o governo federal, a concessão inclui 51 mudanças no traçado da BR, com duplicação de 106 quilômetros, 83 quilômetros de faixas adicionais, correções de traçado, áreas de escape, Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para caminhoneiros, além de 23 passarelas, bem como pontos de atendimento ao usuário.

O governo estima ainda que a concessão beneficie quatro milhões de moradores na região, e promova 83,5 mil empregos diretos e indiretos. O tráfego médio na região é de 24,7 mil veículos por dia.

