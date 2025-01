Com lucro de R$ 1 bi, Banco Master anuncia expansão de capital e nova sede

O ano de 2024 foi marcante para o Banco Master. No ano passado, a instituição obteve um lucro aproximado de R$ 1 bilhão e aumentou o seu patrimônio para R$ 4,8 bilhões. Para 2025, a intenção é executar um plano de expansão, com uma expectativa de chegar a um patrimônio de R$ 8 bilhões até o fim do ano. A inauguração de uma nova sede do banco, em São Paulo, é outra ação de destaque do Banco Master.

Dentro do plano de expansão, o Banco Master anuncia um reforço de capital de R$ 2 bilhões, por meio de um aporte de realizado pela Master Holding, sócia do banco. O investimento reforça a estratégia de crescimento com foco no varejo, a partir da ampliação do Credcesta — cartão de crédito consignado — e da base de clientes do banco digital will bank.

"Essa movimentação reflete nosso compromisso com o futuro do Banco Master e a confiança no potencial de crescimento sustentável da instituição", afirma Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master.

Rating nacional

Em reconhecimento ao desempenho da instituição financeira em 2024,a Fitch Ratings elevou o rating nacional de longo prazo do Banco Master de BBB (bra) para A-(bra), destacando o crescimento estratégico da instituição, as aquisições bem-sucedidas e a ampliação das receitas.

Além da ampliação dos ativos financeiros, o Banco Master consolida sua marca no principal mercado financeiro do país. A nova sede do banco, em uma estrutura de 30.000 metros quadrados vai unificar operações bem sucedidas, como o Will Bank, o Kovr e o Credcesta. O novo espaço foi projetado para proporcionar maior eficiência operacional e um ambiente inovador, alinhado às melhores práticas do setor financeiro.

“Estamos preparados para dar continuidade à nossa trajetória de sucesso, com foco na excelência operacional, no atendimento de qualidade e em um crescimento que seja sustentável para todos os nossos clientes e colaboradores”, afirma Augusto Lima, CEO do Banco Master.