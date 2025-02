Gasolina e diesel ficam mais caros a partir de hoje (1º) no DF e todos os estados

A gasolina e o diesel ficam mais caros a partir deste sábado (1º/2) no Distrito Federal e em todo o Brasil. O aumento do preço ocorre devido a um reajuste do Imposto Sobre Comércio, Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos estados e pelo DF, em cima dos combustíveis.

Com a mudança, a alíquota para a gasolina e etanol passa de R$ 1,37 para R$ 1,47, enquanto que, para o diesel sobe de R$ 1,06 para R$ 1,02.

A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em outubro de 2024. De acordo com a entidade, os ajustes refletem o compromisso dos estados em manter um sistema fiscal equilibrado, estável e transparente, que responda às variações de mercado e promova justiça tributária.

Vale destacar que a gasolina e o etanol são reajustados em uma alíquota única, visto que a gasolina vendida nos postos de combustível possui uma taxa de etanol na mistura, que atualmente é de 73% de gasolina A (que sai das refinarias) e 27% de etanol anidro.

Apesar do reajuste, os combustíveis no Brasil ainda estão bem mais baratos (em valores em dólar) do que em outros países, de acordo com estimativas do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie). Neste cálculo, realizado no final de 2024, a gasolina estaria 7,5% mais barata do que a média no exterior, enquanto que essa diferença no diesel chega a 15,5%.

Reajuste no diesel

Nesta sexta-feira (31/1), a Petrobras ainda anunciou um aumento no preço do diesel vendido para as distribuidoras. O reajuste é de R$ 0,22 e, diante disso, o valor comercializado do produto que sai das refinarias para os centros de distribuição passa de R$ 3,50 para R$ 3,72.

Com o aumento, a tendência é que o diesel volte a ficar mais caro que a média da gasolina comum nos postos do país. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do diesel no Brasil na semana passada (18 a 25 de janeiro) foi de R$ 6,09, enquanto que a gasolina comum ficou em R$ 6,19.