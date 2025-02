Mercado eleva estimativas para inflação em 2025 e 2026

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve apresentar uma escalada maior nos próximos dois anos, de acordo com estimativas do mercado financeiro divulgadas, nesta segunda-feira (3/2), pelo Banco Central, no Boletim Focus. De acordo com o relatório, os analistas preveem uma inflação acumulada de 5,51% ao fim de 2025 e de 4,28%, nos 12 meses de 2026.

Na comparação com a semana anterior, o Focus elevou em 0,01% a previsão para o IPCA de 2025, enquanto que, para o ano seguinte, a estimativa avançou 0,06%, na comparação com o relatório divulgado no último dia 27 de janeiro.

Na edição publicada hoje, os analistas mantiveram a previsão de crescimento econômico, pelo PIB total, de 2,06% em 2025, e de 1,72% em 2026.

Também ficou inalterada a estimativa do câmbio do dólar comercial, que deve encerrar este ano e o próximo no patamar de R$ 6, de acordo com o relatório; e da Selic, em 15% para 2025 e 12,5% para o ano seguinte.

