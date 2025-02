Para metade dos brasileiros, IA pode ajudar a baratear preço no supermercado

Pesquisa realizada pela Neogrid em parceria com o Opinion Box revela uma percepção positiva dos consumidores brasileiros em relação ao uso da inteligência artificial (IA). Os dados indicam que mais da metade dos entrevistados (51,5%) acreditam que a IA pode contribuir para preços mais em conta nas prateleiras dos supermercados.

De acordo com o levantamento, intitulado "Hábitos de Compra no Varejo Alimentar", 79,4% dos respondentes consideram os preços que pagam atualmente “injustos”. Nesse contexto, o estudo da Neogrid/Opinion Box chama a atenção para a oportunidade dos varejistas ampliarem a transparência na composição dos preços dos produtos. Isso porque a maioria dos entrevistados (95,8%) afirma que ficaria mais satisfeita se houvesse maior clareza sobre a formulação dos valores e soubesse a justificativa para cada um.

Redução de preço

A pesquisa aponta também que a tecnologia é considerada uma aliada fundamental na colaboração entre indústrias, distribuidores e varejistas. Segundo a Predify, solução da Neogrid especializada em análise de pricing baseada em IA, os resultados do levantamento destacam a relevância de monitorar continuamente o comportamento dos consumidores e desenvolver estratégias para se manter competitivo no mercado.

Uma análise da Predify mostra ainda que a IA pode sugerir reduções de preços em até 15% dos produtos. Por exemplo: 1% de rebaixa no preço pode representar aumentos de até 27% na receita, de 25% na demanda e de 18% no lucro. Isso demonstra o impacto positivo que ajustes estratégicos de preços podem gerar quando suportados por tecnologias avançadas como a IA.

"Empresas que não colaboram com seus parceiros correm o risco de ficar para trás. A IA é uma importante aliada que permite transformar dados precisos em decisões, nos ajudando a prever tendências", contextualiza Bruno Maia, head de Dados e IA da Neogrid. "Quando indústria, varejo e distribuidores compartilham informações, todos se beneficiam com a melhoria do planejamento, otimização dos estoques e garantia de entregas mais eficientes."