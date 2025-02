Embraer bate recorde de pedidos no 4T24, mas ações caem nesta quinta-feira

Mesmo com a queda pontual, o mercado segue otimista com o desempenho da fabricante brasileira - (crédito: Reprodução/Embraer)

Menos de um dia após anunciar o maior contrato de venda de sua história, a Embraer (EMBR3) divulgou um novo recorde em sua carteira de pedidos para o quarto trimestre de 2024, alcançando a marca de US$ 26,3 bilhões (cerca de R$ 152,5 bilhões no câmbio atual). Apesar do desempenho histórico, as ações da companhia operaram em queda nesta quinta-feira (6/2), refletindo um movimento de realização de lucros.

O montante registrado ontem representa um crescimento expressivo de 40% em relação ao mesmo período de 2023 e um avanço de 16% na comparação trimestral. Mesmo com o bom desempenho, hoje, às 11h20, os papéis EMBR3 recuavam 2,23%, sendo negociados a R$ 64,89, devolvendo parte da valorização da sessão anterior. No acumulado do ano, no entanto, as ações ainda apresentam alta de 13%.

O banco Citi avaliou os resultados da Embraer como positivos, destacando a forte relação "book-to-bill" de 1,6 vez na divisão de jatos comerciais. Esse indicador, que mede a relação entre os pedidos recebidos e a receita faturada, demonstra o bom momento da companhia nos segmentos de aviação comercial, executiva, defesa e serviços. Diante desse cenário favorável, os analistas do Citi mantiveram a recomendação de compra para os ADRs (recibos de ações) da Embraer em Wall Street.

O desempenho das ações da Embraer reflete o fenômeno comum de realização de lucros, no qual investidores aproveitam ganhos expressivos para vender papéis e embolsar parte dos lucros obtidos. Mesmo com a queda pontual, o mercado segue otimista com o desempenho da fabricante brasileira, uma das líderes globais no setor aeroespacial.