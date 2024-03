Embraer recebe encomenda de até 133 jatos feita pela American Airlines

A Embraer confirmou o recebimento, nesta segunda-feira (4/3), de uma encomenda importante da maior companhia aérea dos Estados Unidos, a American Airlines, totalizando 133 jatos. É o maior pedido já feito pela empresa norte-americana para a fabricante brasileira de aviões da história, segundo informações da indústria aeronáutica sediada em São José dos Campos (SP) e o valor do negócio pode superar US$ 7 bilhões (cerca de R$ 35 bilhões).

As aeronaves, no modelo E175, serão utilizadas pela subsidiária regional da corporação, a American Eagle, nos voos domésticos. A empresa realizou 90 pedidos firmes dos aviões da Embraer, com direitos de compra de outras 43 unidades do mesmo modelo.

Os jatos serão entregues com 76 assentos, na configuração padrão de duas classes da American Airlines. Caso todos os direitos de compra sejam exercidos pela companhia aérea, o acordo superará o valor de US$ 7 bilhões, conforme dados da Embraer. As entregas terão início em 2025.

Apenas essa nova encomenda realizada no primeiro trimestre de 2023 representa quase 37,4% da carteira de pedidos da Embraer no fim do ano passado, que somava US$ 18,7 bilhões – dado US$ 1,2 bilhão acima do registrado em 2022. Em 2023, a empresa paulista registrou crescimento de 13% nas entregas de aeronaves.

O E175 é um dos modelos mais populares da Embraer nos Estados Unidos, com 837 aeronaves vendidas (incluindo as 90 encomendadas da American Airlines) e 88% de participação de mercado no segmento desde 2013.

“Na última década, investimos fortemente na modernização e simplificação de nossa frota, que é a maior e a mais jovem entre todas as companhias aéreas dos Estados Unidos”, disse o CEO da American Airlines, Robert Isom, em comunicado da Embraer.

De acordo com informações da Embraer, a American Airlines está focada em operar aeronaves regionais de cabines maiores e configuradas em duas classes para continuar ampliando a conectividade entre mercados menores e a sua malha aérea global. A companhia pretende aposentar todas as suas aeronaves com capacidade para até 50 assentos, em classe única, até o fim da década e passar a servir os mercados de menor e médio porte com aeronaves regionais maiores.

A expectativa é que os jatos regionais com duas classes de cabine dominem a frota regional da American Airlines assim que as entregas dos novos E175 da Embraer forem concluídas.

“O E175 é a verdadeira espinha dorsal da aviação regional dos Estados Unidos, conectando todos os cantos do país. O E175 é uma das aeronaves de maior sucesso do mundo e foi aperfeiçoado com uma série de modificações que melhoraram o consumo de combustível em 6,5%. Este é o maior pedido de E175 já realizado pela American Airlines e agradecemos a contínua confiança em nossos produtos e pessoas”, afirmou Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, também em nota da companhia.

Desde a fundação, em 1969, a Embraer entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros, conforme dados da fabricante brasileira.