Rui Costa diz que mercado "exagerou" na subida do dólar no fim de 2024

20/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. Primeira reuni..o Ministerial 2025 com o Presidente Lula. Na foto, Ministro Rui Costa, da Casa Civil. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. Primeira reuni..o Ministerial 2025 com o Presidente Lula. Na foto, Ministro Rui Costa, da Casa Civil. )

A alta no valor do dólar, no fim de 2024, foi uma reação “exagerada” do mercado por conta da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nesta sexta-feira (7/2), o chefe da pasta relacionou o cenário recente de tensão internacional à alta valorização da moeda norte-americana.



Para Costa, é evidente que há o desafio de enfrentar um quadro internacional “mais complexo, mais conflituoso”, com a eleição de Trump, que, segundo o ministro, resolveu brigar com todos. Essa movimentação, argumentou o ministro, gerou uma “expectativa negativa” do mercado, que “exagerou na subida do dólar”, tremendo possíveis atitudes da Casa Branca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Recuo do dólar

O chefe da Casa Civil ressaltou, porém, as contínuas quedas no valor do dólar nos últimos dias. “Agora, graças a Deus, o dólar vai recuando. Tem tido quedas seguidas. Ontem (6) foi mais um dia de queda. A expectativa nossa é de que isso continue a acontecer para que tenha reflexo nos preços praticados no Brasil”, apontou o ministro em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro