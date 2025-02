Setor de planos de saúde registra crescimento recorde em 2024

O setor de planos de saúde obteve um enorme crescimento, registrando números recordes tanto na assistência médica quanto nos planos exclusivamente odontológicos no ano de 2024.

De acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor de planos de saúde totalizou 52.210.290 beneficiários em assistência médica e 34.466.532 no segmento odontológico em dezembro de 2024. Esse recorde é histórico, desde 2014, mas também revela uma tendência de crescimento contínuo no setor de saúde suplementar, que já ultrapassa o crescimento populacional nos últimos anos.

Em comparação com 2023, os planos médico-hospitalares apresentaram um aumento de 862.771 beneficiários, enquanto os planos odontológicos tiveram um incremento de 2.065.209 novos usuários. No comparativo mensal entre novembro e dezembro de 2024, o crescimento foi de 156.217 e 178.642 novos beneficiários, respectivamente.

O aumento do número de beneficiários é um reflexo de diversos fatores econômicos e sociais, conforme afirmaram especialistas na área ao Correio. O advogado sanitarista Silvio Guidi aponta que “o crescimento do número de beneficiários tem muito a ver com o crescimento do emprego no Brasil. O plano de saúde é um benefício bastante presente, embora não obrigatório, para empregados do setor privado. Não é fácil para o indivíduo contratar diretamente um plano de saúde para si e sua família”.

Além disso, a mudança estrutural do mercado de planos de saúde ao longo da última década teve impacto direto no aumento do número de beneficiários. “Em 2014, o Brasil contava com 50 milhões de beneficiários. A crise econômica da época fez cair esse número drasticamente, fazendo com que o reestabelecimento demorasse uma década. Mas, nessa década, muita coisa mudou. Uma delas é o pequeno número de operadoras ofertando planos de saúde. Já tivemos mais de 2 mil operadoras. Hoje, apenas 700. Essa diminuição afeta a concorrência, a oferta e, por consequência, o preço do produto”, detalhou Guidi.

Além do fator econômico, a evolução demográfica também tem papel no resultado. O envelhecimento populacional e o aumento da longevidade estão diretamente ligados ao aumento da demanda por serviços de saúde, tanto médicos quanto odontológicos. A faixa etária de 45 a 49 anos, por exemplo, foi a que registrou o maior crescimento no número de beneficiários de planos médicos, com 240.336 novos usuários no último ano. Esse fenômeno também se reflete no crescimento dos beneficiários acima dos 70 anos, especialmente no setor odontológico.

