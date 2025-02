Boletim Focus: projeções para inflação em 2026 sobem pela 7ª semana seguida

Os economistas do mercado financeiro elevaram novamente as expectativas de inflação para 2025 e 2026, marcando a 17ª e 7ª respectivamente alta consecutiva no indicador, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (10/2) pelo Banco Central (BC). A previsão para 2025 passou de 5,51% para 5,58%, mantendo-se acima do teto da meta estabelecida para o período. Para 2026, a projeção também subiu, de 4,28% para 4,30%.

A projeção para 2027 permaneceu em 3,90%, enquanto a estimativa para 2028 avançou de 3,74% para 3,78%. As expectativas para a variação dos preços administrados dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumentaram de 4,85% para 4,90% ao longo das últimas nove semanas.

A expectativa de inflação para 2025 permanece fora do intervalo de tolerância, o que pode pressionar ainda mais o Banco Central a adotar uma postura mais agressiva no controle da inflação. A meta está sendo monitorada, desde janeiro de 2025, com base na inflação acumulada em 12 meses. Caso fique fora do intervalo por seis meses consecutivos, será considerada descumprida, algo que o BC busca evitar a todo custo.

Selic

Já a mediana para taxa básica de juros (Selic) ficou estável em 15% neste ano, há cinco semanas. A projeção para 2026 ficou em 12,50%, enquanto para 2027 subiu de 10,38% para 10,50%. Para 2028, a estimativa permaneceu em 10% por sete semanas.

PIB

As projeções para o crescimento do produto interno bruto (PIB) em 2026 sofreram uma leve revisão para baixo, passando de 1,72% para 1,70%, refletindo uma expectativa de menor expansão econômica no período. Para 2027, a estimativa permaneceu estável em 1,96%, sem alterações em relação às previsões anteriores. Já para 2028, a projeção continua em 2%, mantendo-se inalterada há 48 semanas, o que indica uma visão mais consolidada do mercado sobre o ritmo de crescimento da economia no longo prazo.

Dólar

As expectativas para a taxa de câmbio no Brasil seguiram inalteradas, com o mercado projetando que o dólar fechará 2025 cotado a R$ 6, mantendo a mesma estimativa da semana anterior. Para o fim de 2026, a previsão também permaneceu estável em R$ 6, indicando que os analistas ainda enxergam um cenário de pressão cambial e possível desvalorização do real nos próximos anos.