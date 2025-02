Banco Neon sofre suposto vazamento de dados de 30 milhões de clientes

O vazamento incluiria ainda imagens de documentos, selfies de clientes e históricos de compras — inclusive de transações via Pix - (crédito: Reprodução)

O Banco Neon foi supostamente alvo de um grande vazamento de dados na noite de terça-feira (11/2). Em um fórum cibercriminoso, um usuário identificado como "banconeon" anunciou a captura de informações sensíveis de mais de 30 milhões de clientes da instituição financeira. O título da publicação, “Quanto vale 30 milhões de dados de um banco brasileiro?”, sugere que os dados estão disponíveis para negociação, embora nenhum valor tenha sido especificado até o momento.

Segundo o cibercriminoso, o vazamento inclui informações como nome completo, CPF, CNPJ, e-mail, telefone, profissão, nome da mãe, renda, saldo bancário, situação na Receita Federal, perfil de conta e número da conta. Além disso, também teriam sido expostas imagens de documentos, selfies de clientes, históricos de compras — incluindo transações via Pix —, notificações e solicitações realizadas dentro do aplicativo do banco.

O fórum ainda divulgou imagens e vídeos que supostamente comprovam a invasão e o acesso a esse volume massivo de informações. Além dos dados pessoais e financeiros, também seria possível acompanhar o modelo do celular utilizado pelos clientes no acesso ao aplicativo do Banco Neon.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O incidente levanta preocupações sobre a segurança digital no setor bancário e os riscos a que os clientes podem estar expostos, incluindo fraudes financeiras, roubo de identidade e golpes envolvendo engenharia social. Até o momento, o Banco Neon não se manifestou oficialmente sobre o caso.