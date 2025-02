Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais do Planejamento, deixa cargo a pedido

Renata Amaral deixa comando de secretaria no Ministério do Planejamento e Orçamento a pedido -

A secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Renata Amaral, deixa o cargo nesta quarta-feira, 12, a pedido, informa a pasta. Ela, que foi a primeira mulher na função, ocupava o posto desde o início da gestão de Simone Tebet, em 2023. A secretária-Adjunta, Viviane Vechi, servidora da carreira de Analista de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio assume, como substituta, o comando da secretaria.

No balanço de sua gestão à frente da secretaria, Amaral destacou o avanço na agenda de gênero com capacitações e assinatura de compromissos do MPO e dos órgãos multilaterais com essa pauta e a transformação efetuada na Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex).

"Ter a Renata à frente da Secretaria foi fundamental para a renovação da Cofiex e atuação do nosso Ministério junto às instituições multilaterais de desenvolvimento. Com sua experiência, contribuiu para posicionar o governo brasileiro em temas relevantes nessas instituições mundiais. Agradeço à Renata pela dedicação nestes dois anos integrando a nossa equipe e desejo sucesso em seu novo desafio", afirmou a ministra do Planejamento, Simone Tebet.