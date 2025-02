Brasileiro prioriza pagamento de dívida bancária e cartão, aponta Serasa

Um levantamento da Serasa Experian divulgado na terça-feira (11/2) revelou que 60,6% das dívidas negativadas em agosto de 2024 foram regularizadas em até 60 dias, indicando que a maioria dos brasileiros está buscando reequilibrar suas finanças. Entre os setores com maior índice de quitação, destaque para "Bancos e Cartões", que liderou com 71,7% das dívidas pagas, seguido por contas de serviços essenciais, como água, gás e energia, que registraram 68,3% de recuperação.

De acordo com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o comportamento dos consumidores mostra que o crédito é tratado como uma prioridade na hora de reorganizar o orçamento. “A população costuma priorizar linhas de crédito, que funcionam como um suporte para fechar as contas no fim do mês, além de serviços básicos que, se não pagos, podem ser interrompidos”, explica.

Dívidas maiores são pagas primeiro

O estudo apontou ainda que os compromissos financeiros de maior valor foram os mais regularizados. Débitos acima de R$ 10 mil tiveram uma taxa de pagamento de 77,7%, enquanto aqueles de até R$ 500 foram os menos quitados, com 58,9%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, quanto mais recente a dívida, maior a chance de quitação. Débitos vencidos há até 30 dias tiveram um índice de regularização de 75,1%, enquanto contas com mais de um ano de atraso foram liquidadas por apenas 45,5% dos devedores.

Entre as regiões do país, o Sul se destacou como a localidade onde os consumidores mais colocaram as contas em dia, com um índice de recuperação de 64,8%. Em seguida, vieram o Nordeste (62,9%) e o Sudeste (59,9%). Já o Norte (56,4%) e o Centro-Oeste (55,6%) apresentaram os menores percentuais de recuperação de crédito.