Guilherme Mello: "A grande oportunidade do Brasil está na agenda sustentável"

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, apontou a agenda de desenvolvimento sustentável como o principal pilar e oportunidade para o crescimento econômico brasileiro.

“Eu tenho dito e acredito piamente nisso, a grande oportunidade de desenvolvimento do Brasil está na agenda do desenvolvimento sustentável”, disse nesta quarta-feira (13/2) em participação no CB.Fórum: Alavancas de Crescimento Econômico: perspectivas e diálogo entre os setores de seguros e franquias.



O evento, realizado pelo Correio Braziliense, com apoio da Prudential Brasil e apoio institucional da Confederação Nacional de Seguros (CNseg), reúne autoridades e especialistas para debater as oportunidades e desafios para uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável, pautada na inovação.



Em discurso na abertura do encontro, Mello apresentou um plano de fundo do cenário macroeconômico e elencou as estratégias necessárias para um crescimento equitativo, equilibrado e sustentável. Segundo ele, há três grandes eixos estruturantes, além de medidas no ambiente de negócios.



O economista mencionou o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no âmbito da infraestrutura; o Nova Indústria Brasil, plano governamental de implantação da nova política industrial; e o Plano de Transformação Ecológica, conjunto de políticas públicas que visa promover o desenvolvimento sustentável do Brasil.



De acordo com o secretário, se trata de “uma espécie de guarda-chuva de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, tanto na parte financeira, quanto na parte de inovação”. “Esses três planos dialogam e se articulam entre si. E é isso que compõe uma estratégia de desenvolvimento, onde você consegue olhar para o conjunto da economia”, destacou.

Mello ressaltou ainda as potencialidades do Brasil no desenvolvimento sustentável mundo afora. “O Brasil tem vantagens comparativas, competitivas. Se souber aproveitar essas vantagens, ele tem uma oportunidade que não teve nos últimos 20, 30 anos, de realmente ser um dos líderes no processo de desenvolvimento.”

Para ele, a agenda verde deve promover uma “quarta revolução industrial”. “Agora, nós estamos extremamente bem posicionados para aproveitar esse novo momento de desenvolvimento produtivo que o mundo está experimentando, que é a onda de uma quarta revolução industrial, mas muito baseada nas energias renováveis, na transformação ecológica, nas tecnologias verdes”, comentou.

Mello enfatizou alguns instrumentos, como o mercado regulado de carbono, a taxonomia sustentável — que está sendo discutida em consulta pública —, além do Fundo Clima e o EcoInvest Brasil — “dois mecanismos de financiamento a investimentos verdes bastante inovadores e revolucionários, e que têm gerado muito resultado”.

O secretário enfatizou também que um crescimento econômico sustentável precisa necessariamente combinar inclusão social e sustentabilidade ambiental. “A combinação de um cenário macroeconômico mais estável, mais amigável ao investimento, além de uma série de planos, estratégias e instrumentos que vão abarcar um conjunto amplo de setores da economia brasileira, é o que vai permitir ao Brasil aproveitar, criar e impulsionar o crescimento econômico sustentável”, disse.

“Essas são as verdadeiras alavancas do crescimento econômico que colocam uma perspectiva que eu acredito que seja muito positiva para a economia brasileira”, completou o economista.