CB Fórum debate perspectivas e diálogo entre os setores de seguros e franquias

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, também participará do evento. - (crédito: Câmara dos Deputados)

O Brasil tem visto uma transformação importante nos setores de seguros e franquias, que juntos representam quase 10% do PIB do país. Para discutir o futuro dos segmentos e como eles podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico, o Correio Braziliense promoverá, nesta quarta-feira (13/2) a partir de 9h30, o CB Fórum: Alavancas de Crescimento Econômico: perspectivas e diálogo entre os setores de seguros e franquias.

O evento ocorrerá no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), e trará para a mesa de discussão especialistas, líderes de mercado e reguladores para analisar o papel essencial desses dois setores na economia nacional.

Com o mercado de seguros em constante evolução, impulsionado pela digitalização e pela diversificação de produtos, a regulação continua sendo uma peça central no equilíbrio entre inovação e segurança. O presidente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), compartilharão visões sobre como o sistema jurídico e regulatório pode estimular um ambiente propício à inovação sem comprometer a proteção dos consumidores.

A regulamentação também é vista como uma forma de garantir um crescimento sustentável para o setor de franquias, que precisa se adaptar às novas exigências de mercado e ao comportamento dos consumidores.

Com painelistas como Patrícia Freitas, presidente e CEO da Prudential do Brasil, e Tom Moreira Leite, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o CB.Fórum discutirá como a colaboração entre os setores de franquias e seguros pode acelerar a inovação e ampliar as oportunidades de mercado. A interação entre esses dois setores, ao buscar soluções conjuntas, tem como objetivo a geração de empregos, e melhorar a competitividade no país.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, também participará do evento e vai falar sobre as estratégias governamentais para o fortalecimento do setor privado e a implementação de políticas públicas que favoreçam a inovação e o crescimento contínuo desses dois pilares econômicos.

O CB Fórum será uma oportunidade para discutir as possibilidades de crescimento e inovação, analisar os desafios que os dois setores enfrentam e apresentar soluções colaborativas que promovam o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil.

O evento será exibido, ao vivo, pelo canal do Correio Braziliense no Youtube. Confira no link abaixo: