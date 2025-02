Dólar encerra a semana abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde novembro

O câmbio segue em trajetória de queda em 2025, com a moeda brasileira registrando novo movimento de valorização semanal. Nesta sexta-feira (14/2), o dólar fechou em queda de 1,26%, cotado a R$ 5,696 no encerramento do último pregão da semana. Diante disso, o valor da moeda norte-americana ante o real fica abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde o dia 8 de novembro de 2024.

Na semana, o dólar acumulou queda de 1,65%, com uma desvalorização de cerca de 10 centavos durante o período. Desde o início do ano, a moeda norte-americana acumula baixa de quase 8%. Outras moedas também caíram ante o real nesta sexta-feira (14/2), como o euro, que recuou 0,69% a R$ 5,97, e a libra, com menos 0,92% a R$ 7,17.

A percepção positiva dos mercados se deve a uma série de fatores, na percepção de analistas do mercado financeiro. A nível externo, o fato de as tarifas impostas pelos EUA a outros países não entrarem em vigor imediatamente teve um peso positivo para o Brasil, além do avanço das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, com o conflito se aproximando do aniversário de três anos.

“A curva de juros futuro também arrefeceu na ponta longa da curva mostrando um pouquinho mais de otimismo e também há dúvidas nessa questão do tarifaço, principalmente porque o Trump está voltando os canhões, principalmente, para México e Canadá e o fluxo de capital acaba, talvez, revendo as suas locações e deslocando um pouco para o Brasil”, avalia o economista-chefe da Bluemetrix Asset, Renan Silva.

Percepção sobre Lula

Já no Brasil, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos personagens principais do dia. Já no início do dia, em entrevista à Rádio Clube do Pará, o chefe do Executivo disse que a economia surpreendeu nos últimos dois anos e afirmou ainda que não vai cometer excessos no controle da parte fiscal em 2025, após um final de ano turbulento para o governo.

Além disso, analistas também acreditam que o mercado recebeu positivamente a pesquisa publicada nesta sexta-feira pelo Instituto Datafolha que revela o pior nível de popularidade do presidente em todos os seus três mandatos à frente do Planalto. O economista da Bluemetrix avalia que o resultado negativo para Lula no levantamento indica aos investidores que o atual presidente tem menos chances de conseguir a reeleição em 2026.

“O mercado foi muito influenciado pela pesquisa que mostrou uma deterioração da aprovação do governo Lula. Então, de certa forma, o mercado precificou que o Lula pode não ser reeleito”, considera Silva.

Enquanto o dólar registrou queda, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) teve uma expressiva alta de 2,70%, aos 128.218 pontos, em dia que contou com valorização de quase todas as ações listadas na bolsa.

Entre os destaques positivos, os papeis da Vale (VALE3) subiram 1,48%, enquanto que as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) tiveram uma alta ainda maior, desta vez de 3,08%. Bancos e varejistas também performaram bem ao longo do dia.