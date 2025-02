Mercado imobiliário cresce 20,9% em 2024, mas enfrenta desafios para 2025

O mercado imobiliário brasileiro encerrou 2024 com um crescimento expressivo, registrando 383 mil unidades lançadas, o que representa um aumento de 18,6% em relação ao ano anterior. As vendas também acompanharam essa alta, totalizando 400 mil unidades comercializadas, um avanço de 20,9% no período. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17/2) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) em coletiva de imprensa.

O último trimestre do ano consolidou essa tendência de alta, com um crescimento de 10,1% nos lançamentos e de 19,1% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2023. A entidade apontou que o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) teve um papel fundamental nesse desempenho positivo, com um aumento de 44,2% nos lançamentos e 43,3% nas vendas em relação a 2023.

No entanto, apesar dos bons resultados, o setor imobiliário já projeta um 2025 desafiador. Entre os principais fatores de preocupação estão a elevação da taxa básica de juros, que pode encarecer o crédito habitacional, a inflação ainda acima da meta e o aumento nos custos de materiais e mão de obra.

O estudo da Cbic destaca ainda que, enquanto o mercado de imóveis voltados às classes média e alta pode sofrer impacto devido à possível redução de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o segmento de habitação popular tende a se manter aquecido, impulsionado pelo FGTS.

A combinação entre demanda aquecida e desafios econômicos coloca, portanto, o setor da construção civil em um cenário de cautela, mas ainda com oportunidades para crescimento em nichos específicos.