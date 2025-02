Tentativas de fraudes no e-commerce aumentam 3,5% em 2024, aponta pesquisa

O dia da semana com maior incidência de tentativas de fraudes, segundo o estudo, é sexta-feira, que é o dia com maior número de vendas - (crédito: NICOLAS ASFOURI)

Pesquisa da Equifax BoaVista revela que, em 2024, houve um aumento de 3,5% nas tentativas de fraudes no e-commerce, em comparação a 2023, que registrou cerca de 7 milhões de tentativas de golpe. O ticket médio das compras foi de R$ 343,90, ante R$ 291,17 no ano anterior, aumento de 18,1%.

Leia também: Cibersegurança cresce no Brasil e faltam profissionais qualificados

No cenário nacional, o estudo revela que 27,5% das tentativas de fraudes, mais de 2,2 milhões, ocorreram no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. Em contrapartida, Acre, Amapá e Roraima são os estados com menor índice de fraudes, representando apenas 0,2% dos casos.

Especialista em desenvolver soluções que ajudam e-commerces e meios de pagamento a combater fraudes em todas as etapas do processo de compras on-line, a Equifax BoaVista informa que seus produtos antifraudes evitaram um prejuízo de aproximadamente R$ 84,5 bilhões no comércio eletrônico.

Leia também: Avanço de crimes na internet é desafio para as empresas do setor



Um dado revelado pela pesquisa diz respeito aos dias da semana com maior incidência de tentativas de fraudes: 15,1% ocorreram às sextas-feiras, que é o dia com maior número de vendas, quando ocorrem 15,9% das 35 milhões de transações on-line. Já o horário de pico dos golpes foi às 14h, enquanto o menor registro foi observado às 4h da madrugada. Durante o fim de semana, especialmente aos domingos, são menores os números de vendas e tentativas de fraudes, correspondendo a 11,3%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar disso, “os dados nos mostram os padrões de comportamento mais frequentes dos fraudadores, que costumam agir durante horários de alta movimentação no e-commerce para se camuflarem entre transações legítimas, dificultando a detecção. Isso reforça a importância de empresas com e-commerce investirem em tecnologia de monitoramento e prevenção, acompanhando o avanço das inovações dos próprios fraudadores”, destaca Rogério Signorini, vice-presidente de Produtos e Pré-Vendas da Equifax BoaVista.