Haddad prevê estabilização da inflação e queda no preço dos alimentos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (21/2) que o Brasil deve colher “bons frutos” no combate à inflação nos próximos meses, especialmente no que diz respeito ao preço dos alimentos. Ele destacou que a inflação de janeiro registrou o menor índice da história para o mês, sinalizando uma trajetória de estabilidade econômica.

Haddad atribuiu a perspectiva positiva à recente queda do dólar e à chegada da nova safra agrícola, fatores que podem aliviar a pressão sobre os valores dos alimentos. “Tivemos problemas de seca e inundação no ano passado, o que afetou a produção e elevou os preços. Além disso, os juros americanos se mantiveram em patamares elevados, fortalecendo o dólar no mundo inteiro”, explicou o ministro em entrevista ao ICL Notícias.

O titular da Fazenda também criticou a gestão anterior e afirmou que a destruição de políticas públicas, como os estoques reguladores de alimentos, dificultou o controle inflacionário. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a retomada dessas ações para garantir maior estabilidade no mercado e proteger o poder de compra da população.

“Foi desmontado pelo governo anterior todo o programa de aquisição de alimentos, estoque e reguladores, houve uma destruição do país. Nesse sentido, a determinação do presidente Lula é mandar recuperar.”

Com a economia brasileira reagindo a fatores internos e externos, o governo acredita que a inflação seguirá sob controle ao longo de 2025, beneficiando consumidores e impulsionando o crescimento do país.