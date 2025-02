CMN prorroga prazo para parcelas de crédito rural com vencimento em 2025

Medida busca evitar efeitos negativos para produtores que enfrentam um período de seca mais severa, sobretudo no Nordeste - (crédito: Divulgação)

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a extensão do prazo para o pagamento das parcelas das operações de crédito rural contratadas ou renegociadas com vencimento previsto para 2025 por agricultores familiares, mini, pequenos e demais produtores rurais. De acordo com a resolução publicada nesta sexta-feira (21/2), a medida busca evitar efeitos negativos para produtores que enfrentam um período de seca mais severa, sobretudo na região Nordeste.

Diante disso, o pagamento das parcelas com vencimento previsto para este ano poderá ser prorrogado por até um ano após o término do contrato. Para isso, o mutuário deve solicitar até o próximo dia 30 de junho a prorrogação do vencimento, além de justificar a sua dificuldade para o pagamento das parcelas em 2025.

Ainda de acordo com o CMN, a nova medida beneficiará cerca de 60 mil agricultores familiares, além de produtores rurais da região da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Vale ressaltar que, em fevereiro do ano passado, o mesmo conselho autorizou, por meio da Resolução n° 5.120, a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento para agricultores familiares e produtores rurais com empreendimentos prejudicados pela seca na área da Sudene, “com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal”.