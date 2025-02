Azul suspende operações em mais 14 cidades devido a aumento de custos operacionais

Voos com destino a Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú, no Ceará, já foram suspensos desde o último dia 13 - (crédito: Divulgação )

A Azul Linhas Aéreas informou, em nota publicada nesta sexta-feira (21/2), que irá suspender as operações em 14 cidades, sendo quatro delas somente no estado do Ceará. Diante disso, os voos com destino a Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú já foram suspensos desde o último dia 13.

Segundo a empresa, as mudanças implementadas ocorrem devido a uma série de fatores. Dentre eles, cita o aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar, que ultrapassou R$ 6 no fim de 2024, e a disponibilidade de frota.

Leia também: Avião da Azul faz duas tentativas de pouso sem sucesso devido ao mau tempo

Nos municípios de Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA) e Três Lagoas (MS), as operações se encerram em 10 de março. A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, para de receber voos da Azul, pouco depois, no dia 31. Na mesma data, as cidades de Cabo Frio (RJ) e Caldas Novas (GO) passarão a ter operação sazonal nos meses de alta temporada.

Leia também: Turbulência severa em voo da Azul deixa passageiros em pânico e tripulante ferida



Ajuste de oferta à demanda



De acordo com a Azul, as mudanças fazem parte do planejamento operacional da companhia. Os clientes impactados com a decisão já estão sendo comunicados previamente, segundo a empresa, e receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Como empresa competitiva, (a Azul) reavalia constantemente as operações em suas bases, assim como as possibilidades e necessidades de mercado, como parte de um processo normal de ajuste de oferta à demanda”, informou, ainda, a companhia.