Mercado de franquias cresce 13,5% e supera expectativas em 2024, aponta ABF

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o desempenho do setor reflete o trabalho das redes franqueadoras para se ajustarem às demandas do consumidor

O mercado de franquias brasileiro registrou um desempenho expressivo em 2024, crescendo 13,5% e superando a projeção inicial de 10%, segundo a pesquisa de desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento do setor chegou a R$ 273,083 bilhões, enquanto no quarto trimestre o avanço foi de 11,3%, totalizando R$ 81,086 bilhões.

O resultado reflete a recuperação do consumo, impulsionada pelo aumento da massa salarial, baixos índices de desemprego e crescimento do PIB acima do esperado, que saltou de uma estimativa inicial de 1,59% para cerca de 3,49%. Além disso, fatores internos como a digitalização de serviços, a expansão para o interior e a busca por eficiência operacional ajudaram a fortalecer o franchising.

Os segmentos que mais cresceram foram Entretenimento e Lazer, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Alimentação — Food Service e Alimentação — Comércio e Distribuição. O número total de operações aumentou apenas 0,9%, mas as redes associadas à ABF tiveram uma expansão mais expressiva, de 11,7%, reforçando a resiliência das marcas franqueadas.

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o desempenho do setor reflete um ambiente econômico favorável juntamente ao trabalho das redes franqueadoras para se ajustarem às demandas do consumidor. “Um mercado de trabalho forte e mais dinheiro circulando na economia, mesmo com impactos inflacionários, impulsionaram o faturamento do franchising. Esse resultado, porém, só foi possível graças à eficiência operacional, ao avanço digital e ao crescimento de mercados fora dos grandes centros”, destacou.

Apesar dos números positivos, o setor entra em 2025 com desafios importantes. A inflação continua pressionando custos e o crédito pode se tornar mais restrito devido à alta da taxa báscia de juros (Selic). Além disso, a volatilidade do dólar e os impactos do cenário global podem afetar a expansão das redes franqueadas.

Crescimento sólido no DF

No Distrito Federal, o franchising manteve um ritmo forte de crescimento, faturando R$ 6,2 bilhões em 2024, um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. O número de unidades, no entanto, apresentou uma leve retração de 0,8%, mantendo 4.741 operações ativas.

O desempenho regional acompanha a tendência nacional e demonstra a maturidade do mercado local, que aposta em inovação para seguir competitivo.