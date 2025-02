Confira os principais anúncios do ID@Xbox Showcase 2025

Em parceria com o site de notícias norte-americano, IGN, a Xbox fez um evento digital na noite desta segunda-feira (24/2) para mostrar os próximos títulos que chegam na plataforma da Microsoft. No Id@Xbox Showcase 2025 houve muitos anúncios, entre sequências, títulos independentes e jogos focados em multiplayer, a Xbox mostra que tem vários novos conteúdos estão chegando ao Series X|S e principalmente na biblioteca do Gamepass.

Revenge of the Savage Planet

A sequência de Journey to the Savage Planet, jogo de exploração, coleta de recursos e misturando ficção científica e aventura, desenvolvido pela Raccoon Logic, finalmente foi anunciada. O trailer bem-humorado mostrou um panorama rápido dos novos recursos que estarão disponíveis no novo título, desde novas armas para ajudar no combate, quanto equipamentos para ajudar na movimentação pelo mundo do jogo.

Revenge of the Savage Planet chega no dia 8 de maio e será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Jump Ship

A temática espacial reina na Microsoft, Jump Ship, um jogo de tiro e exploração espacial, focado no multiplayer com até 4 jogadores, onde eles vão enfrentar inimigos perigosos. Na descrição do jogo, a empresa fez questão de deixar claro que não haverá transições entre nave e os momentos de exploração “Em Jump Ship, com uma transição imperceptível de se reunir na nave para a exploração a pé e caminhadas espaciais, entre em batalhas intensas no espaço ou no chão, e tente sempre manter sua nave melhorada e intacta. Trabalho em equipe é a chave para a sobrevivência e vitória”.

Jump Ship deve chegar até metade 2025 para PC e Xbox Series X|S.

Moonlighter 2: The Endless Vault

A sequência de um dos maiores roguelikes do gênero foi finalmente anunciada, evoluindo do 2D pixelado do primeiro jogo, para uma aventura completa em 3D. Will, o mercador, que deve recolher itens nos calabouços onde se aventura para vender em sua lojinha, a Moonlighter volta em uma aventura com ambientes inéditos.

Moonlighter 2: The Endless Vault chega ainda em 2025 para PC, Steam, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Blue Prince

Um título surpresa, além daqueles que eram esperados no evento, Blue Prince traz uma proposta bem diferente do usual de exploração. Você é o sobrinho de um milionário excêntrico, Hebert S. Sinclair, que faleceu e deixou para você sua mansão luxuosa, mas com uma condição no contrato de herança, você deve encontrar todos os 46 cômodos da casa. O jogo conta com muita exploração e mistério para descobrir todos os cômodos da mansão luxuosa e deve ser um desafio à altura para os amantes de jogos quebra-cabeças.

Blue Prince chega para PC e Xbox Series X|S em 10 de abril.

Outbound

Simulador de Kombi? O jogo da Square Glade Games que vai te levar para uma relaxante visita nas montanhas e florestas, enquanto carrega sua casa no teto de Kombi. Crie plantas e frutos, expanda sua moradia, customizando móveis e ambiente, tudo isso no topo de uma Kombi movida a energia eólica.

Outbound chega para PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch em 2026.

Herdling

Uma aventura em uma cidade arrasada por criaturas místicas e um menino que pastoreia os seres místicos, Herdling traz um vínculo improvável, onde eles os guiará em uma jornada pelas montanhas e “mais além”.

Herdling chega para PC e Xbox Series X|S na metade de 2025.

Buckshot Roulette

Um dos jogos que viralizou na internet por conta de qual inusitado, amedrontador e diferenciado ele é o Buckshot Roulette, que traz uma roleta russa apostando na vida contra uma criatura amedrontadora e o vencedor continua vivo para a próxima rodada. Além do modo principal, foi apresentado um multiplayer para jogar contra os amigos, que também vão apostar a vida para vencer a roleta.

Buckshot Roulette não data oficial ainda para chegar, mas deve ser lançado tanto para o PC, quanto para o Xbox Series X|S.

Balatro: Friends of Jimbo (Pack 4)

Com força total, o roguelike de poker e indicado a Melhor Jogo do Ano de 2024, no The Game Awards, Balatro está de volta, não só com anúncio de que chegará oficialmente a plataforma da Microsoft, mas também que novas parcerias com outras franquias gigantes do mundo dos games, também foram firmadas. Bugsnax, Civilization, Assassin 's Creed, Dead By Daylight e Fallout são algumas das franquias que terão cartas especiais no jogo.

Balatro já está disponível no PC, no Xbox Series X|S e no Game Pass.

RockBeasts

O simulador de empresário de rock, em um mundo onde os animais são antropomorfizados, cabe as suas escolhas decidirem como se monta uma banda de sucesso.

RockBeasts chega ainda em 2025 para o Xbox Series X|S.

Tanuki’s Pon Summer

Para restaurar o antigo templo dos guaxinins, e sob ordem do Deus dos Guaxinins, Pon, um guaxinim carteiro precisa fazer dinheiro e com muitas manobras e dedicação, o pequeno animal vai se esforçar muito para conseguir cumprir sua meta. Entre uma entrega e outra, Pon ainda arruma tempo para lutar sumô e jogar baseball.

Tanuki’s Pon Summer chega ainda em 2025 para PC, para o Xbox Game Pass e Nintendo Switch.

TRON: Catalyst

Um jogo inspirado em um dos filmes mais antigos sobre videogame, TRON: Catalyst traz Exo, um programa dentro do jogo que deve fugir, enquanto descobre mais sobre o mundo ao seu redor. Através das suas habilidades, ele é capaz de reiniciar o looping e cabe somente a ele resolver o Glitch que afeta o jogo. Com visão de cima, TRON deve trazer fortes elementos de roguelike e ter o combate inspirado em grande títulos do gênero como Hades e Dead Cells.

TRON: Catalyst chega em 17 de junho para Xbox Series X|S.

Lies of P: Overture

Pinóquio está de volta em seu mundo steampunk, onde os títeres se rebelaram contra os humanos. A expansão de Lies of P vai ser ambientado no passado da trama original do jogo, mostrando o momento do frenesi das marionetes e colocando o jogador no meio desse caos.

Lies of P: Overture deve chegar em algum momento de 2025 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S.

